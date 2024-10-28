"Будьте осторожны": что обещает астропрогноз на 28 октября и как защититься от неудач

В этот понедельник, 28 октября, следует учесть влияние Луны. Определенные дела могут принести успех, но есть и такие, которые обречены на неудачи.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает прогноз на 28 октября и какие дела обречены на успех.

Прогноз астропогоды на 28 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств, оформления брака и назначения романтических свиданий. Возможны хирургические вмешательства, посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.

Астролог дала следующие советы:

воздержитесь от сексуальных развлечений

не тратьте энергию зря

будьте осторожны, существует большая вероятность краж

не торопитесь, появится риск обманчиво переоценить собственные достижения

избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславия и гордыни

будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взаимную.

"В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только учитывая интуицию и симпатию. Простите тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами. Можно разводиться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту. Больше отдыхайте, соблюдайте," - отметила эксперт.

Кроме этого, 28 октября - начало Рама Экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Полнолуния, во время индуистского месяца Картика (октябрь-ноябрь по григорианскому стилю).

"Считается, что соблюдение рекомендаций в этот день помогает освободиться от совершенных грехов. Также к положительным эффектам от выполнения всех установок относят спасение от всяческих неприятностей, преодоление всех препятствий в жизни и достижение большого успеха", - объяснила астролог.

Гороскоп на понедельник (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на 28 октября

Этот понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

"Некоторые считают понедельник сложным днем. Но 28 октября, с 18:16 до 20:18 по киевскому времени Луна будет в королевском градусе Девы. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей", - рассказала Соловьева.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, находить недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - добавила она.

Этот период особенно благоприятен для педагогов, секретарей, обслуживающего персонала, издателей, торговых представителей компаний, фармацевтов и аптекарей, путешественников, ученых-исследователей.

Кроме того, вы можете сбалансировать энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.