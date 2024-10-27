Новая неделя станет началом белой полосы для пяти знаков Зодиака. Утрут нос всем врагам

Новая неделя, которая начнется уже 28 октября, станет началом новой жизни для представителей пяти знаков Зодиака. Они добьются небывалых высот.

Дева

Звезды сулят вам судьбоносные события. Эта неделя поможет вам воплотить в жизнь немало своих желаний. Не бойтесь дать отпор врагам и завистникам, вы можете оставить недоброжелателей в прошлом.

Телец

Новая неделя подарит вам шанс исправить ошибки и найти общий язык с теми, кто вам дорог. Не стоит конфликтовать, обострять споры и пытаться доказывать свою правоту. Вы с легкостью зароете топор войны и найдете свое счастье.

Рыбы

Эта неделя заставит вас многое переосмыслить. Скорее всего, вы решите начать все с чистого листа. Решайтесь на перемены, они подарят вам немало радости. Ближайшие дни запомнятся вам надолго.

Стрелец

Пришло время избавиться от всего, что приносит вам огорчение. Эта неделя поможет вам начать жить так, как вы хотите. Самое главное - не бояться делать первый шаг навстречу чему-то новому.

Близнецы

Гороскоп на неделю советует вам отказаться от импульсивных поступков. Будьте мудрыми и осторожными. Не стоит забывать о своих желаниях, но при этом важно помнить об обязанностях и чувствах окружающих. И если вы найдите эту золотую середину - звезды щедро одарят вас счастьем.