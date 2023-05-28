Будьте осторожны с деньгами и не рискуйте: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 мая по 4 июня

Овен

Ожидается период эмоционального спада, повышенная обидчивость. Вы будете склонны винить других в своих неприятностях, начнете отстраняться и переживать из-за отсутствия близости с кем-то.

Постарайтесь держать под контролем все эмоции в общении. В профессиональной сфере вам потребуются жесткие действия и решения. Финансовая ситуация заставит перейти в режим жесткой экономии.

Телец

У вас есть риск стать жертвой сомнительного совета относительно работы или личных отношений. Отличное настроение в ближайшие дни снизит ваше критическое мышлении и появится склонность к чрезмерной доверчивости. В личной жизни могут всплыть старые ситуации или отношения.

Появится выбор - реанимировать то, что уже давно закончилось или же смотреть в будущее, без оглядки на прошлое. Решение стоит принимать тщательно, без спешки и самостоятельно, не ищите совета у друзей. С деньгами будьте аккуратнее.

Близнецы

Период относительного затишья и покоя сменится откровенной скукой из-за того, что ничего не меняется и не происходит. Чтобы этого избежать, Близнецам рекомендуется разбудить в себе активность - физическую и ментальную.

Романтические отношения могут стать причиной эмоциональных проблем - придется решать давно назревший вопрос о том, куда же двигаться дальше. Может быть обострение в стабильных и крепких отношениях. Постарайтесь найти точку опоры и определенности спокойными разговорами.

Рак

Неделя станет сложной психологически, но при этом успехи в финансовой сфере будут радовать. Раки начнут больше обычного думать о своих неудачах и меньше - о своих достижениях. Это приведет к желанию сменить обстановку или найти утешение в чем-то еще.

Романтическая сфера подарит в конце недели яркие впечатления. А финансовая порадует стабильностью. Используйте эти оба фактора, чтобы восстановить энергию и набраться приятных впечатлений.

Лев

Вам в начале лета отчаянно захочется романтики, и вы начнете искать ее везде. А еще будет искать эмоции и вдохновение. Постарайтесь больше общаться, навестите старых друзей - это поможет восстановить душевное равновесие.

Творческих Львов во второй половине недели могут посетить очень интересные и перспективные идеи. Их реализация не только принесет удовольствие, но и позволит исправить некоторые неурядицы с финансами.

Дева

Вам захочется уединения, спокойствия и порядка. Поэтому уделите время прогулкам на природе, чтению, просмотру любимых фильмов. Постарайтесь найти время для такого восстановления даже в самых загруженных и напряженных графиках.

В сфере финансов появятся возможности увеличить свои доходы. Стоит также заняться своим здоровьем. А вот в романтической сфере все будет без изменений, и в первую очередь из-за самих Дев. Подумайте, может вам нужны эти изменения?

Весы

У вас ожидается некоторый спад активности, хотя это не коснется творческих планов и сферы романтических отношений. У одиноких - возможны свидания, знакомства, совместных отдых. У тех, кто уже в отношениях - начнется новый виток страсти и влечения друг к другу.

После 30 мая у Весов есть шансы улучшит ситуацию в карьере и увеличить свой материальный уровень. Не забывайте о полноценном питании и отдыхе - это позволит не истощить все ваши силы.

Скорпион

Неделя будет сложной, и ваш успех будет прямо пропорционален потраченным усилиям. В профессиональной сфере будут вызовы, которые потребуют концентрации и пристального внимания. Будьте особо осторожны в финансовой сфере.

Во второй половине недели могут быть поездки и командировки. В личной сфере ожидается накал страстей и эмоций, будьте особенно осторожны. У свободных Скорпионов могут быть сумасшедшие краткосрочные романы, которые в долгосрочные отношения точно не перейдут.

Стрелец

Начало недели будет спокойным, постарайтесь внимательно наблюдать за всем происходящим, но не вмешивайтесь в события. Тем более, что Стрельцам захочется покоя, выспаться и вкусно поесть.

Возможны неприятные последствия вашей борьбы за справедливость. Не всегда говорить правду легко и приятно - порой такие действия могут вызвать серьезные недопонимания и конфликты. В личной сфере не исключено новое и яркое знакомство.

Козерог

Неделя будет интеллектуально сложной, все силы будут уходить на решение важных вопросов и проблем. В профессиональной сфере придется искать нестандартные решения, а еще - собрать в кулак всю волю и терпение. От перенапряжения могут быть головные боли и рассеянность.

Справиться с трудностями помогут прогулки или спорт, если Козероги найдут на них время. Интересные знакомства, которые будут связаны с работой, помогут открыть новые перспективы. А в личной жизни стоит ожидать поддержку от своих половинок в напряженный период.

Водолей

В ближайшие дни Водолеям придется заняться стратегическими планами, связанными с семьей и родственниками. Нужно будет решать вопросы с наследством, имуществом, землей, недвижимостью. Хорошее настроение позволит с легкостью решать эти проблемы, а также провести ряд рабочих поездок.

В личной жизни вас ждет важный период - возможно примирение со вторыми половинками после давнего конфликта.

Рыбы

Будьте осторожны - в профессиональной сфере могут быть острые споры и конфликты. Вас могут вывести из себя представительницы стихии Огня. Постарайтесь эмоции и свою реакцию держать под контролем.

Ближе к выходным возможна встреча с друзьями, которые порадуют общением и приятными подарками. В личной жизни ожидается страсть, а в финансовой - возможна крупная покупка, о которой Рыбы давно мечтали.