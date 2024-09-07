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Дом 18 века с огромным садом продают всего за 1 фунт, но есть одно условие

В Британии продают старинное здание 18 века за 1 фунт (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В графстве Букингемшир, Великобритания, продают шикарное здание 18 века всего за 1 фунт, то есть за 60 гривен. Внутри дома есть три спальни и одна ванная, а еще два камина, кухня и кладовая.

Почему цена так низкая и какое условие придется выполнить новым владельцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Историческое здание 18 века в Ньюпорте-Пагнелле выставлено на продажу по потрясающей цене - всего 1 фунт. Возле дома - огромный сад, а в самом помещении, которое имеет 218 квадратных метров жилой площади - три комнаты, кухня, ванная комната, кладовая и два камина.

Когда-то в этом здании работал паб "Солодовня", но он был закрыт в 2018 году. Несколько лет здание использовали в качестве шоурума компании, занимающейся дизайном интерьера.

Фото: Фото: Christie & Co

Стены этого дома - из кирпича и камня, а главная особенность - открытые балки и два замечательных камина. Первые этажи ухоженные и предыдущие владельцы помещения уже модернизировали - сделали кладовку, обустроили ванную комнату и кухню, сделали новое покрытие.

На территории возле дома много зеленых насаждений, есть терраса, сарай, автостоянка аж на 12 машин. Рядом - несколько живописных коттеджей.

Новым владельцам есть еще один бонус - они смогут сделать определенные ремонтные работы в неприкосновенной части верхнего этажа и получить еще несколько комнат, ванную комнату и другие помещения.

Фото: Christie & Co

А теперь, как говорится, вишенка на торте. Купить за 1 фунт можно не весь дом, а только помещение бывшего паба. Полностью все имущество имеет возможность свободного владения и аренды.

Годовая арендная плата за новую аренду будет составлять 40 тысяч фунтов стерлингов (2 млн 131 тысяч гривен). Возможность свободного владения полностью всем имуществом обойдется в 775 тысяч фунтов стерлингов (свыше 41 млн. гривен).

Фото: Christie & Co

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