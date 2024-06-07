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Будете счастливы: Анита Луценко рассказала, как активировать гормон мотивации для тренировок

Анита Луценко рассказала, как найти мотивацию для тренировок (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время тренировки многим не хватает мотивации. За это отвечает гормон мотивации - дофамин. Следует знать, как его "активировать".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Аниты Луценко.

Как мотивировать себя

Вопрос мотивации - один из самых главных во время тренировок.

Эксперт говорит, что нужно начать что-нибудь делать и не забыть себя за это сильно похвалить. Это на уровне химии организма вас мотивирует.

Как это работает:

  • собираетесь покачать пресс - начинается выработка дофамина как ожидания "чего-то классного, где я молодец"
  • покачали - еще выработался, на реализацию
  • на позитиве и ожидании новых свершений - снова выработка дофамина, которая мотивирует снова и снова и дает ощущение счастья после выполнения

Анита Луценко добавила, что важно хотеть чего-нибудь реалистичного, что вы реально сделаете и тем подкрепите мотивацию, а не наоборот. К примеру, не бегать 7 дней в неделю, а пробежать 1 раз в неделю 500 метров и похвалить себя как за медаль на Олимпийских играх.

Легко дофамина получать за похвалу себя в компьютерных играх, а в жизни все не так просто.

"Быть классным онлайн легче чем в реальности, потому что там получаем большее одобрение и тянет туда еще больше, потому что чувствуешь счастье", - добавила тренер.

Ставьте конкретные, но реалистичные цели

Люди терпят неудачу в попытках похудеть или улучшить свои спортивные результаты, в частности, из-за того, что ставят перед собой слишком нереалистичные цели.

Есть разница между тем, чтобы сказать, что я похудел на 2 килограмма в месяц, и тем, что я похудел на 20 килограммов в месяц. Также есть разница между тем, чтобы заниматься трижды в неделю по 30 минут и тем, чтобы заниматься 6 раз в неделю по 120 минут.

Если ваши нереалистичные цели не достигаются, то вы начинаете демотивироваться и неудача отрицательно влияет на вашу мотивацию. Ставьте конкретные цели, физически и морально достижимые. Старайтесь планировать в краткосрочной перспективе, особенно если вы только начинаете заниматься дома. Начинайте медленно, тренируйтесь дома, затем постепенно увеличивайте свои требования.

Ранее Анита Луценко рассказывала, в какое время суток не стоит тренироваться.

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