Що буде з ціною на газ і бензин в Україні: експерти дали прогноз

"Цей ринок працює більш-менш стабільно. Надлишку у нас не буде, тому що багато станцій навряд чи відновлять свою роботу. За моїми оцінками, зараз залишилося менше половини від загального числа АЗС, які працювали до війни. Зберігається режим обмежень, але краще нехай буде такий режим, ніж взагалі не буде пального", - вважає експерт.

Він зазначив, що зараз на заправках діє обмеження 20-30 л по бензину, А ось по дизпаливу обмежень немає.

Не варто переводити авто на газ

Зараз ситуація вже нормалізувалася, але швидше за все до того часу, коли на заправках буде повна стела декількох марок бензину ми вже не повернемося. І 92 бензину швидше за все в Україні тепер теж не буде, оскільки в Європі його не виробляють, а завозити його тепер нізвідки.

Куюн не рекомендує переводити автомобілі на газ, бо з ним ситуація складна.

"Його залишки теж були невеликими, і ми їх зараз фактично доїдаємо. Споживання газу в Україні завжди було викликане тим, що він дешевий, а дешевим він був за рахунок великої різниці в податках. Коли ці податки вирівнялися, газ став дорожчим. Тобто раніше він коштував у 2 рази дешевше бензину, А зараз він буде коштувати 75% від ціни бензину. Попит на газ буде в тих регіонах, де немає бензину. І він потрібен також побутовим споживачам, які використовують газ у балонах", - пояснив експерт.

Звідки Україна братиме паливо

За словами Куюна, до війни 100% імпорту приходило з Білорусі, Росії та по морю. Зараз всі джерела закриті.

"У цьому плані ситуація одночасно проста і складна. Складна - тому що ми повинні повністю перебудувати логістику і поставку, а з іншого боку – у нас немає варіантів, тому тут все просто. Крім як поставок з Євросоюзу, у нас немає інших напрямків. Зараз по всій Європі шукають паливо для України, якій потрібно якось інтегруватися в цей ринок, знайти обсяги та стати частиною європейського ринку", - пояснив експерт.

А скільки коштуватиме бензин?

Для кінцевого споживача ціна буде залежати від рівня податків. У Східній Європі вони менші, тому ціна нижча. У Західній Європі ціни максимальні через високі податки.

"Таким чином, в Україні ми зможемо відрегулювати ціну шляхом дій уряду і менших податків, ніж у більшості європейських країн. І навіть зараз, якби уряд не пішов на ці кроки щодо скасування податків, ціна на заправках була б до 50 грн за літр, але через те, що податки прибрали, ми маємо 34 грн на бензин і 37 грн на дизпаливо", - зазначив Куюн.

Він додав, що зараз ринок повинен стабілізуватися, тому що він потребує альтернативної нафти й не з Росії. Поставити можуть Іран, Саудівська Аравія, Венесуела. Але це не швидко, потрібен час.

Як вплинули удари РФ по нафтобазах

Ця атака з боку агресора була логічною і ринок до цього був готовий.

"Я скажу, що ні на що це не вплине. Паливо як постачали, так і постачатимуть. До того ж в Україні немає жодних вимог щодо зберігання пального або формування запасів. Через те, що паливо досить дороге і ніхто не хоче заморожувати великі оборотні кошти на цих запасах, їх особливо ніхто ніколи не робив. Відповідно на тих базах, які вони розбомбили, не було особливих запасів нафтопродуктів", - пояснив експерт.

Він додав, що український ринок вже давно працює "з коліс" і у нас немає особливих запасів. Тому стратегія ворога ніяк не вплине на знищення цієї інфраструктури та оперативне постачання палива.

А ось в Білорусі нафтопереробні заводи встануть

Як пояснив експерт, білоруські нафтозаводи жили за рахунок України, і ми для них були самим ліквідним ринком, який платив більше, ніж будь-хто інший. Зараз вони вже місяць стоять на мінімальних обсягах. Але фактично вони не можуть виробляти паливо, їм ніде його складувати.

"Ми очікуємо, що вже у квітні один із заводів вже встане, адже це все нікуди дівати, а ті заводи, які продовжать працювати, будуть змушені експортувати тільки в Росію. Інвестиції, які білоруси вкладали в нафтоперероблювання останні 15 років, просто пішли коту під хвіст. Ці заводи нікому не потрібні", - вважає експерт.