Що буде, якщо пити пиво щодня: лікар шокував відповіддю

Згубно впливає на організм

Вживання напою з хмелю дуже відбивається на головному мозку.

"Вживання пива у великих кількостях, тим більше щодня, - прямий шлях до проблем зі здоров'ям. Навіть у невеликих дозах пиво негативно впливає на функціонування головного мозку, клітини масово гинуть через кисневе голодування",- повідомила дієтолог.

За словами фахівця, цей напій згубно впливає на весь організм без винятку.

Головний біль і розлад шлунка

"Також алкоголь може викликати головний біль і розлади шлунка. В цілому він надає згубний вплив на весь організм, починає страждати серцево-судинна система. Серце покривається шаром жиру, збільшується в розмірах, а це загрожує появою аритмії і гіпертонії", - сказала Караєва.

Як повідомила дієтолог, весь алкоголь в цілому знижує якість життя. Зараз все більше і більше людей вибирають здоровий спосіб життя і назавжди відмовляються від спиртних напоїв.