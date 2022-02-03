Що буде з курсом долара в Україні в 2022: експерт назвав найскладніші періоди

Курс долара знизився після зростання напередодні, і був встановлений НБУ на рівні 28,27 гривні на 4 лютого, хоча в кінці січня - на початку лютого піднімався до 29 грн, проти 27,2 на початку року. У чому причина таких коливань і яку ситуацію можна очікувати на валютному ринку надалі, пояснив експерт Григорій Кукуруза.

Про це він розповів в ефірі " Українського радіо ".

Чому "просідала" гривня

Фахівець зазначає, що ринок був прив'язаний виключно до військових новин, тобто це був абсолютно неекономічний фактор. Зараз же ситуація стабілізувалася.

"Зверніть увагу, що ринок ніяк не відреагував і на допомогу Євросоюзу — пільговий кредит завбільшки 1,2 млрд євро. Слабкою була реакція на підвищення облікової ставки майже на 1%. Насправді ринок хвилювався лише за військовий фактор", - говорить експерт.

Також він вказує на зміцнення позицій експортерів, що спостерігається в першому кварталі, хоча весь минулий рік вони втрачали свої позиції та зазнавали збитків, зокрема, через зниження вартості залізної сировини, підвищення цін на енергоресурси та девальвацію гривні.

Другим фактором фахівець називає зміщення всіх сезонностей: прямих іноземних інвестицій, купівлі валюти банками, щоб обслуговувати рахунки бізнесу, надходження в Україну торгових кредитів або системи корпоративних кредитів.

"Бізнес у першому кварталі максимально намагається не інвестувати, а виводити кошти з України через дивіденди, проплачувати імпортні контракти. Експортери притримують валютну виручку на тлі паніки на валютному ринку", - пояснює Кукурудза.

Що далі буде з курсом

Враховуючи вище озвучені фактори, експерт переконаний, що перший квартал для гривні стане найскладнішим.

"У наступні квартали, десь з другого півріччя після переоцінки військових загроз все стабілізується. Стабілізуються очікування зовнішніх інвесторів, і зовнішні інвестиції прийдуть в тому ж розмірі, як і мали прийти за підсумками року, але будуть відсунуті на друге півріччя", - висловився він.

Експерт резюмував, що перший і, можливо, другий квартали будуть складніші, а третій - навпаки, буде більш сприятливий і для гривні, і в цілому для ділової активності.