Що буде з курсом долара після карантину: експерти озвучили прогноз

Прогноз курсу долара в Україні після закінчення карантину через коронавірус озвучили соцільно-економічні експерти. Вони поділилися думками в ексклюзивних коментарях Styler щодо нестабільної ситуації в країні та постійного коливання американської валюти.

Свою думку щодо курсу американської валюти на українському ринку висловив експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній.

"Згідно з державним бюджетом, курс долара на цей рік закладено в розмірі 27 гривень, хоча у першому варіанті бюджету такий курс закладався на понад 28,5 гривень. Для того, що б розуміти його коливання необхідно розтлумачити, яким чином цей курс формується в Україні. Як би ми того не бажали, але курс гривні є категорією менш економічною та більш політичною. З 2015 року НБУ відмовився від регулювання курсу і перейшов на фактично плаваючий валютний курс. Роль Нацбанку зведена до того, аби не допустити надвеликих чи надрізких коливань курсу, які, як правило, провокують паніку", - сказав Подорожній.

За словами експерта, на курс долара будуть впливати багато чинників, окрім пандемії коронавірусу. Також валюта цього літа може перетнути позначку у 30 гривень.

"За будь-яких обставин яким саме буде курс долара, економістам спрогнозувати важко. Адже на цей курс впливатимуть багато чинників від пандемії та відсутності у уряду чіткого плану кроків уряду в плануванні проходження, крім того важливим фактором впливу досі залишається необхідність сплати близько 4 млрд доларів за зовнішніми зобов’язаннями. Однак, ці фактори будуть не настільки вагомими у формуванні курсу, як світова криза, в яку ми входимо не підготовленими та ослабленими карантинними заходами. Прем’єр Денис Шмигаль озвучував макроекономічний прогноз середньорічного курсу на рівні 29,5 гривень. Це означає, що уряд, який дає оптимістичний прогноз впевнений, що курс з літа перетне психологічну позначку у 30 гривень. А тому в другому півріччі варто очікувати курс на рівні 33 гривень", - вважає Юрій Подорожній.

Фінансовий експерт, Член Ради Асоціації українських банків, банкір Галина Гейло також озвучила свій прогноз щодо курсу долара в Україні.

"Курс валют в Україні - це більше поняття політичне, ніж економічне. Коли Президент й уряд оголосили про карантин й акцентували увагу на тому, щоб без допомоги МВФ країна з кризи не вийде, то ринок зразу зреагував різким стрибком курсу. Щоб утримувати гривню НБУ почав продавати валюту з золотовалютних резервів, це дало можливість відносно втримати ситуацію. Коли МВФ нам дав сигнал, що допомога можлива - курс стабілізувався. На мою думку, що до моменту прийняття закону 2571 (який називають "антиколомойським") ми можемо очікувати на відносно стабільний курс. А якщо закон приймуть у другому читанні, то курс обов'язково "відреагує" або зниженням, або збільшенням", - прокоментувала Галина Гейло.

Як ми раніше писали, НБУ на 23 квітня знизив офіційний курс долара.