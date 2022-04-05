Що буде, якщо кинути курити: зміни почнуться вже через 20 хвилин

Зараз все більше людей відмовляються від куріння - дуже шкідливої звички, яка скорочує життя людини, провокуючи різні смертельні хвороби. Що ж відбудеться з організмом, коли ви викурите свою останню сигарету?
За словами лікаря, організм почне відновлюватися вже з першого дня.
Які зміни будуть відбуватися з вами після відмови від куріння:
Через 20 хвилин - нормалізується тиск і пульс (знизиться рівень адреналіну і норадреналіну) - розширяться судини, потеплішають руки і ноги.
Через 2 години - у вас розпочнеться тяга до тютюну (знизиться рівень дофаміну, гормон радості), зате рівень кисню в крові почне зростати, що зменшує ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інфарктів.
Через 24 години - посилиться кашель (таким чином організм звільнятиметься від шкідливих речовин у легенях).
Через 48 годин - почне відновлюватись чутливість смакових рецептор (їжа стане смачнішою).
Через 72 години - критичний період, коли симптоми відміни загострюються (нудота, головний біль, судоми, депресія, тривога), треба це перечекати.
Вже через 1 місяць - знизиться ризик цукрового діабету 2 типу, раку легень та підвищується вміст ЛПВГ (хороших антиатерогенних) ліпідів, а отже знижується серцево-судинний ризик.
Через 3-4 місяця відновлюють роботу війки в легенях, які через вплив нікотину були паралізованими - це знижує ризик захворіти на ГРВІ.
Через 1 рік у два рази знизиться серцево-судинний ризик та ризик раку легень.
Лікар нагадала, що електронні сигарети несуть таку саму шкоду як звичайні.