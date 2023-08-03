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Будет как новенькая. Как почистить очень грязную духовку

Как почистить очень грязную духовку (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Духовка - это незаменимая вещь на кухне. Однако в ней остается много жира и грязи после приготовления пищи.

О том, как почистить очень грязную духовку, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Уксус

Смешайте немного воды с пищевой содой до образования пасты. Затем нанесите полученную смесь на духовку, оставьте на ночь и утром

. После этого опрыскивайте все загрязнения -

Раньше мы рассказывали, чем отмыть руки после чистки молодого картофеля.

Читайте также, как быстро почистить вытяжку на кухне.

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