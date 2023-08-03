Будет как новенькая. Как почистить очень грязную духовку

Духовка - это незаменимая вещь на кухне. Однако в ней остается много жира и грязи после приготовления пищи.
О том, как почистить очень грязную духовку, пишет популярное французское издание Sante Plus.
Смешайте немного воды с пищевой содой до образования пасты. Затем нанесите полученную смесь на духовку, оставьте на ночь и утром
. После этого опрыскивайте все загрязнения -
Раньше мы рассказывали, чем отмыть руки после чистки молодого картофеля.
Читайте также, как быстро почистить вытяжку на кухне.