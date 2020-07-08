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Бубонна чума 2020: чи варто переживати українцям через новий спалах

Середа 08 липня 2020 оновлено 19:30
Бубонна чума 2020: чи варто переживати українцям через новий спалах
Чи загрожує українцям епідемія чуми (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український вірусолог розповіла, що таке бубонна чума і як вона передається

Бубонна чума була зафіксована в Китаї в липні 2020 року. Був оголошено третій рівень небезпеки на півночі Китаю, який триватиме в регіоні до кінця року і введені спеціальні заходи.

За станом на 8 липня на півночі Китаю і в автономному окрузі Внутрішня Монголія було виявлено одного пацієнта з підтвердженою бубонною чумою і трьох з підозрою на це захворювання.

Хвороба звичайно виникає після укусу інфікованими блохами або гризунами. Симптоми зазвичай проявляються через кілька днів, у пацієнта з'являються бубони, розміром з куряче яйце, підвищена температура тіла, м'язовий біль, загальна слабкість.

Якщо бубонну чуму вчасно не розпізнати та не почати лікування антибіотиками, то чума може вразити легені та призвести до летального результату.

Як розповіла завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. А. Богомольця Ірина Колеснікова, українцям турбуватися не варто, оскільки в нашій країні немає природних вогнищ чуми.

"В Україні немає природних вогнищ чуми взагалі. Чума, про яку зараз повідомляють в Монголії – бубонна, тобто шкірна. Зазвичай людина в ній є тупиковою ланкою. Тобто, від людини до людини цією формою заразитися не можна. Якщо пацієнту не буде надана необхідна допомога і збудник поширюється з кров'ю по організму, тоді розвивається вторинна форма інфекції – легенева. Вона передається повітряно-крапельним шляхом, але розвивається дуже рідко", - пояснила фахівець у коментарі для видання "Апостроф".

Вона зазначила, що бубонну чуму переносять гризуни, а також блохи. Зараз це небезпечне захворювання цілком успішно лікується.

"Винищити всіх гризунів і бліх неможливо. Чума належить до особливо небезпечних інфекцій, тому заходи, які зараз проводяться в осередку, абсолютно обґрунтовані. Але це не означає, що всі контактні особи захворіють. І це не перша ситуація. Тим більше, що чума – це хвороба бактеріологічної природи й добре піддається лікуванню антибіотиками", - підсумувала Колеснікова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США медики виявили дуже рідкісну і небезпечну хворобу, яка вбиває мозок пацієнта за тиждень.

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