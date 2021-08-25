БЦ "Ренесанс" розриває оренду з Globalmoney, - активісти

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ветеранської ГО "Вибачте, що живі Данила Турчина у Facebook .

Також він зазначив, що представники Globalmoney вже шукають нові офіси, але ветерани і далі збираються пікетувати компанію.

"Представники Бізнес Центру "Ренесанс", під яким триває наша акція протесту, повідомили нам, що розривають договір із Globalmoney! Нам стало відомо, що бухгалтери сепарів вже шукають собі нове місце. Але нешановні керманичі Globalmoney - Вячеслав Стрєлковський і Олег Міщенко! На території України затишного місця вам вже не знайдеться! Тільки у Москві. Ветерани АТО про це подбають", - заявив Турчин.