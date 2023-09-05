"Грязные игры политиков". Украинская блогерша-миллионник Корячка назвала ВСУ "мясом" и призвала власть к переговорам (фото)

Детали скандала

В сторис Корячка отвечала на вопросы подписчиков, но некоторым пользователям не понравился ее ответ о пребывании мужчин за границей.

Подписчица написала Татьяне, что больно смотреть, как ее ребенок ежедневно плачет по папе, который на войне, пока другие выезжают.

В ответ на это блогер написала, что "другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни".

Скриншот: Styler

В следующих сторис она добавила, что если бы была мужчиной, то ни при каких обстоятельствах не взяла бы в руки оружие и не убивала бы других людей.

"Это грязные игры, в которые вовлекают нас политики. Если бы все думали, как я, то войны не было бы!" - написала Корячка.

Скриншот: Styler

По ее мнению, количество военных ничего не решит, ведь набирают мужчин без опыта. Вместе с тем, Татьяна убеждена, что у Украины нет шансов в войне против России. Поэтому призывает к переговорам с агрессором.

Скриншот: Styler

Напомним, что Татьяна Коряк - чемпионка Украины по фитнес-бикини, блогер-нутрициолог, диетолог и тренер-универсал. В 2021 году получение звания "Блогер года" в номинации Life Style.

Instagram Татьяны Коряк насчитывает более миллиона подписчиков. После опубликованных сторис она закрыла свою страницу.

Скриншот: Styler