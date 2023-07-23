В Броварах женщина пожелала украинским военным "подорваться на минах": ей сделали замечание за ценники на русском языке

Что произошло на рынке

Предпринимательницу разозлил тот факт, что украинские военные делают продавцам замечания по поводу ценников на овощи, которые написаны на русском языке. Она рассказала, что ее на месте не было, когда военные пришли в очередной раз и начали ругаться с продавцами.

"Поменяйте ценники. Вы что, хотите закрыться?" - такие слова ей передали ее сотрудники. Поэтому в следующий раз владелица торговых точек Гайана пожелала военным "подорваться на минах".

У нас свобода слова

Гайана утверждает, что сказала такие слова в состоянии нервного срыва. Мол, она сильно разозлилась, так как в Украине никого не трогают за русский язык, а на рынке начали угрожать за ценники. И напомнила, что в нашей стране - свобода слова.

На что журналист ей напомнил, что в нашей стране идет война.

"Да, я сказала, чтобы ребята подорвались на минах, которые так обращаются с мирными людьми. Те, которые приходят и позволяют себе по форме делать недостойные вещи. Они приходят и издеваются над людьми за русский язык", - объяснила предпринимательница.

Как именно издеваются, кроме обычных замечаний и просьб сменить ценники, Гайана объяснить не смогла. Вместо этого она начала напоминать, что в ВСУ есть много русскоязычных защитников, в том числе и россиян, которые защищают Украину.

Сказала в состоянии нервного срыва

Позже она все-таки извинилась перед ВСУ, признала, что ее слова были очень некстати, Гайана сказала, что "сожалеет" и объяснила, что фраза была сказана в состоянии "нервного срыва".

"Хорошо, я извиняюсь перед ВСУ... Да, это было сказано не кстати. Это было не кстати. Я принимаю свою ошибку, что я так сказала. Это был нервный срыв. Да, я сказала, чтобы парни подорвались на минах, которые так себя ведут с нормальными мирными людьми. Которые, по форме, себе позволяют делать недостойные вещи", - сказала женщина.