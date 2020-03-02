Бродяча тварина: Дубинський образив іноземного журналіста

Дубинський образив іноземного журналіста (Колаж РБК-Україна)

Нардеп Дубинський грубо образив іноземного журналіста і обізвав його брехливим

Олександр Дубинський назвав іноземного журналіста "бродячою твариною" за фотографію зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Офісу Президента Андрія Єрмака в одному зі столичних ресторанів. Він висловив обурення роботою журналіста у своєму пості на сторінці в Facebook.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський жорстко відреагував на твіт іноземного журналіста про зустріч Гончарука і Єрмака і зазначив, що знімок був зроблений з відстані 4 метрів.

"Бродяча тварина, яка зробила в ресторані "Сутра" фото Єрмака і Гончарука, повідомило у твіттері, що чули слово "Коломойський". У своєму профілі бродяча тварина пише, що співпрацює з одіозним і пустопорожнім "Радіо Свобода". Що повністю пояснює твіт. У бродячих тварин прекрасний слух, тому що фото зроблено з іншого боку барної стійки – з відстані 4 метри", - написав Дубинський на своїй сторінці звинуватив іноземного журналіста в брехні.

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Варто відзначити, що фотографію Гончарука і Єрмака зробив кореспондент видання BuzzFeedNews Крістофер Міллер у неділю, 1 березня.

"Цікаво! Не найкраще фото, але це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак обідають в індійському ресторані в Києві, де я зараз перебуваю", - повідомив Міллер і розмістив знімок на своїй сторінці в Twitter.

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