Бродячее животное: Дубинский оскорбил иностранного журналиста

Дубинский оскорбил иностранного журналиста (Коллаж РБК-Украина)

Нардеп Дубинский грубо оскорбил иностранного журналиста и обозвал его лживым

Александр Дубинский назвал иностранного журналиста "бродячим животным" за фотографию встречи премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в одном из столичных ресторанов. Он высказал возмущение работой журналиста в своем посте на странице в Facebook.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жестко отреагировал на твит иностранного журналиста о встрече Гончарука и Ермака и отметил, что снимок был сделан с расстояния 4 метров.

"Бродячее животное, сделавшее в ресторане "Сутра" фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово "Коломойский". В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним "Радио Свобода". Что полностью объясняет твит. У бродячих животных прекрасный слух, потому что фото сделано с другой стороны барной стойки – с расстояния метра 4", - написал Дубинский на своей странице и обвинил иностранного журналиста в лжи.

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Стоит отметить, что фотографию Гончарука и Ермака сделал корреспондент издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер в воскресенье, 1 марта.

"Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь", - сообщил Миллер и разместил снимок на своей странице в Twitter.

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