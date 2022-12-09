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В Британии случайно обнаружили редкую реликвию: о чем речь (фото)

Считают, что этой находке более 600 лет (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Британская медсестра Баффи Бэйли нашла золото во время своей последней прогулки. Почти на поверхности земли она увидела миниатюрный золотой артефакт. После проведения исследований ученые пришли к выводу, что ему 600 лет.

Об этом пишут на сайте Mymodernmet.

Какой артефакт обнаружен?

Во время прогулки с мужчиной в северной Англии Баффи нашла золотую миниатюрную копию Библии, которой примерно 600 лет. Известно, что на досуге женщина любит заниматься раскопками.

"Я откопала всего 10 сантиметров, и она (находка - ред.) была прямо там. Я все еще не верила, что это что-то особенное", - сказала Бейли.

Баффи Бейли с древней золотой Библией (фото: bbc.com)

Так выглядит 600-летняя Библия (фото: bbc.com)

Несмотря на свой небольшой размер, а это полдюйма, предмет содержит невероятно сложные гравюры мужчины и женщины. Считается, что это изображения святых Леонарда и Маргариты, покровителей родов.

Гравюры святых в Библии (фото: bbc.com)

В верхней части изделия имеется небольшое отверстие, указывающее на то, что шарм можно использовать как кулон или бусину.

Украшение было обнаружено недалеко от прежней земли короля Ричарда III, поэтому вполне возможно, что миниатюра принадлежала монарху или кому-то из его семьи. Ранее в этой же местности был обнаружен еще один артефакт.

Подозревают, что другая находка исполнена тем же художником, что и Библия (фото: mymodernmet.com)

Раньше мы показывали результаты раскопок в Колизее. Ученые обнаружили, чем питались древние римляне.

А также смотрите, какое поучительное послание нам оставили предки 4 000 лет назад.

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