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У Британії полк гвардійців привітав українців піснею "Стефанія": яскраве відео

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Лондон, Середа 24 серпня 2022 11:27
У Британії полк гвардійців привітав українців піснею "Стефанія": яскраве відео Полк гвардійців виконав "Стефанію" (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

У День незалежності України, 24 серпня Британія вкотре показує свою підтримку Україні. Так, на параді коногвардійців у Лондоні виконали знамениту пісню KALUSH "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022 року.

Чудове відео опублікувало у Twitter Міністерство оборони Британії.

"Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня здобуття незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українському народу полк гвардійців-шотландців виконав пісню "Стефанія" на параді кінногвардійців", - сказано в повідомленні.

В коментарях українці дякують Британії за таку підтримку.

  • Thank you for you support! We're honoured to have such allies as Great Britain and its people!
  • Big hugs from Ukraine!
  • Thank you for your support
  • Thank you for supporting.
  • Brilliant, all credit to whoever allowed and thought of this. Slava Ukraini !

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