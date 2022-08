У Британії полк гвардійців привітав українців піснею "Стефанія": яскраве відео

"Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня здобуття незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українському народу полк гвардійців-шотландців виконав пісню "Стефанія" на параді кінногвардійців", - сказано в повідомленні.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. @ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4