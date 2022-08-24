У Британії полк гвардійців привітав українців піснею "Стефанія": яскраве відео
У День незалежності України, 24 серпня Британія вкотре показує свою підтримку Україні. Так, на параді коногвардійців у Лондоні виконали знамениту пісню KALUSH "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022 року.
Чудове відео опублікувало у Twitter Міністерство оборони Британії.
"Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня здобуття незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українському народу полк гвардійців-шотландців виконав пісню "Стефанія" на параді кінногвардійців", - сказано в повідомленні.
Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 24, 2022
To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. @ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4
В коментарях українці дякують Британії за таку підтримку.
- Thank you for you support! We're honoured to have such allies as Great Britain and its people!
- Big hugs from Ukraine!
- Thank you for your support
- Thank you for supporting.
- Brilliant, all credit to whoever allowed and thought of this. Slava Ukraini !
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