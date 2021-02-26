У Британії електронні сигарети стали найпопулярнішим способом кинути палити

Звіт було підготовлено разом з дослідниками King's College London і опубліковано на офіційному урядовому сайті Великобританії.

Як показало дослідження Public Health England, вейпінг забезпечує найкращий результат у боротьбі з курінням. Відсоток успішності припинення паління звичайних сигарет серед вейперів в Англії навіть дещо зріс за минулий рік - з 59,7% до 2019 р. до 74% у 2020.

У звіті також йдеться про те, що загальний рівень куріння в Англії знизився до 13,8% - у т.ч. завдяки вейпінгу.

Представники Асоціації кардіологів України також рекомендують розглядати електронні сигарети і системи нагрівання тютюну для зниження рівня куріння і поліпшення громадського здоров'я.

"Основна причина захворювань і передчасних смертей - токсини і канцерогени тютюнового диму, а не нікотин. Приміром, нікотінозамінююча терапія не збільшує кількість випадків серцево-судинних захворювань навіть при тривалому використанні. Тому якщо пацієнт не може кинути палити, слід звернути увагу на товари бездимного нікотину - в т.ч. електронні сигарети і системи нагрівання тютюну", - радить науковий співробітник Інституту кардіології ім. Стражеско, експерт МОЗ медичної допомоги при відмові від куріння, доктор медичних наук Олена Кваша.

В Інституті кардіології імені. Стражеско провели дослідження, в якому протягом 6 місяців порівнювали вплив традиційних сигарет та альтернативних систем доставки нікотину (електронних сигарет і систем нагрівання тютюну) на здоров'я людини.

Дослідження показало, що перехід з традиційних сигарет на альтернативні системи доставки нікотину дозволяють уникнути порушень транспортної функції крові (постачання корисними речовинами і киснем клітин і тканин), пошкодження стінок судин і розвитку холестеринової навантаження.

Хоча і британські, і українські вчені визнають, що електронні сигарети та інші альтернативні нікотинові вироби, де відсутній процес горіння, не є повністю безпечними для здоров'я, водночас вони впевнені, що такі товари набагато безпечніше традиційних сигарет.

Тому дослідники радять державним структурам стимулювати тих курців, які не бажають або не можуть кинути палити, переходити на альтернативні системи доставки нікотину.

"Куріння залишається основною причиною передчасних захворювань і смертей. У 2019 куріння вбило майже 75 тис. курців в Англії. Найкраще, що курець може зробити - це повністю кинути палити. Але якщо він не може кинути, найбільш дієвим способом позбутися від цієї звички є вейпінг, який допомагає кинути палити понад 50 тис. курців щорічно", - це заявив директор з питань поліпшення громадського здоров'я Public Health England професор Джон Ньютон.