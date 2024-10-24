Браузер будет “летать”. 14 способов ускорить работу Google Chrome на ПК и мобильных устройствах

Если ваш браузер Google Chrome работает медленно и загружает страницы слишком долго, не спешите его переустанавливать. На самом деле, существует множество простых способов вернуть скорость и повысить его производительность как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Распространенные причины низкой производительности Chrome

Слишком много открытых вкладок

Если у вас открыто слишком много вкладок в Chrome, это может повлиять на производительность браузера. Это связано с тем, что для работы каждой вкладки требуется память и вычислительная мощность. Если у вас открыто слишком много вкладок одновременно, ресурсы вашего компьютера могут быть перегружены.

Устаревшая версия Google Chrome

Использование устаревшей версии Chrome может привести к снижению производительности, поскольку в браузере могут быть ошибки и уязвимости безопасности, которые не исправлены в текущей версии.

Расширения браузера Chrome

Расширения Chrome полезны для улучшения работы браузера, но слишком большое количество расширений может замедлить производительность браузера. Некоторые расширения также могут занимать значительный объем памяти и вычислительной мощности.

Кэш

Chrome хранит временные данные и файлы в своем кэше для ускорения просмотра. Однако, если кэш переполнен, это может повлиять на производительность браузера.

Вредоносное или рекламное ПО

Вредоносное или рекламное ПО может замедлить работу Chrome, взламывая браузер и отображая нежелательную рекламу или вызывая перенаправления.

Проблемы с оборудованием

Низкая производительность Chrome также может быть вызвана проблемами с оборудованием, такими как нехватка памяти, медленный жесткий диск или устаревший процессор.

Основные шаги по ускорению Google Chrome

Обновите свой Google Chrome

Обновление Google Chrome - один из самых простых способов ускорить работу браузера Google Chrome. Как правило, Google выпускает новое обновление для браузера каждые три-четыре недели, как для основных версий, так и для стабильных сборок.

Обновление Google Chrome важно по нескольким причинам. Некоторые обновления нацелены именно на повышение скорости работы Google Chrome. Кроме того, эти обновления часто содержат исправления ошибок, исправления безопасности и новые функции.

Проверьте скорость вашего интернета

В некоторых случаях причиной зависания Google Chrome может быть низкая скорость интернета. Она может существенно влиять на производительность Google Chrome. Если скорость интернета низкая, вы можете столкнуться с более медленной загрузкой страниц, буферизацией видео, неисправным содержимым веб-страниц и многим другим.

Вы можете использовать инструменты проверки скорости, такие как speedtest.com, чтобы проверить скорость вашего интернета. Для использования браузера Google Chrome не требуется определенная скорость интернета. В целом, для бесперебойного просмотра рекомендуется скорость загрузки не менее 10 МБ и скорость отправки не менее 2 МБ.

Откройте Google Chrome и введите URL-адрес: https://www.speedtest.net/

После посещения страницы нажмите “Перейти”, чтобы проверить скорость вашего интернета. После проверки на странице отобразится максимальная скорость загрузки и выгрузки вашего интернет-соединения

Вы можете использовать этот инструмент для проверки скорости интернета как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве.

Очистите куки и кэш браузера

Файлы cookie и кэш - это временные файлы, которые Google Chrome сохраняет на вашем устройстве, чтобы ускорить загрузку веб-сайтов и запомнить ваши настройки веб-сайтов.

Когда вы посещаете веб-сайт в первый раз, Google Chrome загружает все необходимые файлы, такие как настройки браузера, изображения и видео, и сохраняет их в кэше.

В следующий раз, когда вы посетите веб-сайт, Google Chrome загрузит ресурсы из кэша вместо того, чтобы загружать файлы снова, для быстрой загрузки сайта.

Кэш может быть очень полезен для увеличения скорости браузера, но в то же время он может также замедлить ваш браузер. Со временем кэш веб-сайтов накапливается, что может привести к более медленной загрузке. Чтобы исправить это, вы можете очистить файлы cookie и кэш браузера в вашем Google Chrome.

ПК

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу окна, чтобы открыть меню

Нажмите "Дополнительные инструменты", а затем выберите "Очистить данные браузера”

Во всплывающем окне выберите временной диапазон, за который вы хотите очистить данные браузера. Вы можете выбрать очистку данных за последний час, день, неделю, месяц или за все время

Убедитесь, что установлены флажки рядом с пунктами "Файлы cookie и другие данные сайтов" и "Кэшированные изображения и файлы"

Нажмите кнопку "Очистить данные", чтобы очистить данные о просмотренных страницах

Android

Откройте браузер Google Chrome на своем ПК, нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Настройки"

Откройте вкладку "Конфиденциальность и безопасность" и нажмите "Очистить данные о просмотренных страницах"

Теперь выберите историю просмотров, файлы cookie и данные сайтов, "Кэшированные изображения и файлы" и нажмите кнопку "Очистить данные" ниже

Как очистить файлы cookie и кэш браузера на смартфонах Android (фото: Technology Personalized)

Кроме того, вы также можете настроить браузер на автоматическую очистку при закрытии браузера. Вот как это сделать в Google Chrome:

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу окна, чтобы открыть меню

Нажмите "Настройки"

Прокрутите страницу вниз и нажмите "Конфиденциальность и безопасность"

В разделе "Файлы cookie и другие данные сайтов" выберите "Удалять файлы cookie и данные сайтов при выходе из Chrome"

Переведите переключатель в положение "включено”

Используйте режим производительности

В ответ на проблему производительности Google Chrome, Google недавно представила новую функцию режима производительности для веб-браузера Google Chrome для настольных компьютеров. Режим производительности в первую очередь предназначен для улучшения срока службы батареи и ограничения использования памяти вкладками Google Chrome, когда они открыты.

Как экономия памяти, так и экономия энергии в новых функциях производительности включены по умолчанию на устройствах, работающих на Google Chrome версии 110 или выше.

Вы также можете вручную включить эту функцию, нажав на меню из трех точек, Дополнительные инструменты, Производительность и “включить Экономию памяти и Экономию энергии”. Кроме того, вы также можете найти ее, перейдя в основные настройки, вкладка Производительность.

Используйте режим производительности (фото: Technology Personalized)

Закройте неиспользуемые вкладки браузера

Закрытие неиспользуемых вкладок браузера - простой, но эффективный способ повысить производительность Google Chrome. Каждая новая вкладка, открытая Google Chrome, потребляет больше памяти. В среднем 15 активных открытых вкладок в браузере Google Chrome могут занимать от 1 ГБ до 2 ГБ памяти в зависимости от медиаконтента.

Закройте неиспользуемые вкладки в Google Chrome

Выясните, какие вкладки вам нужны, а какие можно закрыть. Если у вас открыто много вкладок, может быть полезно сгруппировать их по задачам или темам, чтобы было легче увидеть, какие из них вам нужны. Вы можете использовать расширения Google Chrome, такие как Tabius, чтобы сгруппировать вкладки вместе.

Закройте вкладки, которые вам больше не нужны. Это касается вкладок, которые больше не загружаются или которые вы давно не использовали.

Используйте закладки, чтобы сохранить их для дальнейшего использования. Если у вас есть вкладки, к которым вы хотите вернуться позже, вы можете сохранить их как закладки, а не оставлять открытыми. Откройте веб-страницу, которую вы хотите добавить в закладки, щелкните значок звездочки в адресной строке в верхней части экрана.

Используйте блокировщик рекламы

В настоящее время почти каждый веб-сайт содержит рекламу. Часть JavaScript размещается в разных местах веб-сайта. Эти скрипты часто требуют дополнительных запросов к серверу и загрузок, что может увеличить общий размер файла и время загрузки веб-сайта.

Чтобы исправить это, вы можете использовать блокировщик рекламы. Он предотвращает показ рекламы на веб-сайте. Он блокирует все запросы к рекламному серверу и иногда блокирует загрузку скриптов.

Остановите автоматическое воспроизведение видео

Многие веб-сайты теперь также предлагают автовоспроизведение видео для привлечения внимания пользователей и получения дополнительного дохода с помощью видеорекламы. Эти видео могут быть хорошим дополнением для большего вовлечения на веб-сайте, но они также могут привести к медленной загрузке веб-сайта и повлиять на производительность браузера.

К счастью, вы можете легко отключить функцию автовоспроизведения видео на веб-сайтах. Google Chrome раньше имел встроенные настройки для остановки автоматического воспроизведения видео и аудио. Но теперь эта настройка удалена. Вместо этого вы можете использовать расширение AutoplayStopper, чтобы получить тот же результат.

Вы можете добавить расширение в Google Chrome, и все. Оно автоматически блокирует воспроизведение видео на любом сайте. Оно отслеживает, сколько видео заблокировано, а также устанавливает белый список для определенных сайтов.

Активируйте блок-трекеры

Трекеры на веб-сайтах - это скрипты или коды, которые собирают информацию о поведении пользователей в браузере. Существуют различные типы веб-трекеров, включая аналитику, рекламу, социальные сети, трекеры сеансов и многое другое.

Почти каждый веб-сайт теперь использует трекеры для сбора информации о пользователе. Вы можете легко удалить трекеры с любого веб-сайта с помощью расширений, таких как Disconnect. Просто добавьте расширение в Google Chrome, и расширение автоматически заблокирует для вас трекеры веб-сайта.

Используйте опцию предварительной загрузки страницы

Предварительная загрузка, также известная как предварительная выборка, позволяет Google Chrome загружать ресурсы веб-сайта, такие как изображения, видео и другие скрипты, до того, как пользователь посетит страницу. Это может улучшить общую скорость и производительность браузера Google Chrome за счет сокращения времени загрузки веб-сайта.

Вы можете включить функции загрузки страниц Google Chrome в Настройках, нажав на меню с тремя точками в правом верхнем углу окна, затем Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Файлы cookie и другие данные сайтов и “включить предварительную загрузку страниц для более быстрого просмотра и поиска”.

Используйте опцию предварительной загрузки страницы (фото: Technology Personalized)

Дополнительные шаги по оптимизации Google Chrome

Отключите расширения Google Chrome

Расширения - это надстройки, которые помогают Google Chrome расширять его функции. Количество расширений, которые вы можете загрузить в браузер Google Chrome, не ограничено. В зависимости от ваших потребностей вы можете загрузить столько расширений, сколько захотите. Однако проблема в том, что чем больше расширений, тем больше требуется ресурсов.

Это может быть проблемой, особенно если на вашем устройстве заканчивается место для хранения. Чтобы исправить это, вам нужно просто удалить нежелательные расширения из Google Chrome. Вы можете легко удалить расширения из браузера, выполнив следующие действия:

Откройте браузер Google Chrome на вашем ПК

Нажмите на меню в виде трех точек в правом верхнем углу окна браузера

Наведите указатель мыши на “Дополнительные инструменты", а затем щелкните по расширениям

Вы попадете на страницу расширений, где увидите список всех расширений, установленных в вашем Google Chrome

Теперь найдите расширения, которые вам больше не нужны, и удалите их

Если вы хотите удалить несколько расширений одновременно, вы можете сбросить настройки Google Chrome. Чтобы это сделать, введите chrome://settings/reset в новой вкладке и нажмите Enter. На появившемся экране нажмите “Сбросить настройки до исходных значений” по умолчанию.

Отключите расширения Google Chrome (фото: Technology Personalized)

Используйте расширения Google Chrome

Не все расширения Google Chrome предназначены для замедления браузера Google Chrome. Есть несколько расширений, которые ускоряют работу Google Chrome. Различные расширения предназначены для ускорения различных аспектов Google Chrome.

FasterWeb

Это расширение предварительно загружает веб-сайты, которые вы хотите посетить. FasterWeb достаточно умен, чтобы понимать настройки вашего браузера и предварительно загружать веб-страницы для более быстрой загрузки.

Расширение браузера AMP

AMP, также известное как Accelerated Mobile Pages, было разработано Google для увеличения скорости загрузки веб-сайтов на мобильных телефонах. С помощью этого расширения вы можете активировать страницы AMP на рабочем столе. С помощью страниц AMP веб-сайт может загружаться на 300-400 процентов быстрее.

Webboost

С помощью этого расширения вы можете загружать ключевые элементы веб-сайта и ускорять время загрузки.

The Great Suspender

С расширением The Great Suspender вы можете приостановить все вкладки, которые в данный момент не используются. При активации этого расширения неиспользуемые вкладки удаляются из памяти. При повторном вызове вкладки она автоматически перезагружается.

Запустите сканирование на наличие вредоносных программ

Иногда вредоносные программы и вирусы могут замедлить работу Google Chrome. Такие программы могут влиять на вашу систему разными способами, например, замедляя работу компьютера и веб-браузера.

Если ваше устройство заражено вредоносным ПО, оно может существенно повлиять на производительность Google Chrome. Чтобы устранить проблему, вы можете просканировать все устройство и удалить все вредоносные программы.

Вы можете сканировать свой компьютер антивирусным ПО. Существует целый ряд бесплатных антивирусных программ, которые вы можете использовать бесплатно.

Сбросьте настройки Google Chrome

Если вышеуказанные шаги не ускоряют работу браузера Google Chrome, сбросьте настройки Google Chrome и начните заново. Чтобы быть в безопасности, рекомендуется синхронизировать данные браузера Google Chrome с вашим аккаунтом Google.

Чтобы выполнить синхронизацию, откройте Google Chrome, перейдите в настройки и нажмите кнопку “Включить синхронизацию”. Войдите в свою учетную запись Google (если вы не вошли в свой профиль Chrome, появится страница входа), отключите синхронизацию, нажмите “Управление синхронизацией” в разделе “Синхронизация”. Наконец, включите “Синхронизировать все”.