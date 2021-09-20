Брата і сестру знайшли в скрині під Донецьком: мати кинулася на пошук дітей не одразу

Виявилося, що діти перестали виходити на зв'язок з батьками близько 11 ранку. А в поліцію мати звернулася тільки ввечері. Вона разом з чоловіком цілий день була на роботі, потім вони повечеряли з розпиванням алкогольних напоїв, а тільки після цього жінка занепокоїлася і почала розшукувати своїх дітей.

"Встановлено, що вранці 18 вересня 2021 року 35-річна мешканка с.Нікольське разом з 41-річним чоловіком пішли на роботу, залишивши 7-річного сина та 10-річну доньку одних вдома. Близько 10:00 години мати з дітьми останній раз розмовляла телефоном, а вже з 11:00 діти перестали відповідати на дзвінки", - сказано в повідомленні прокуратури.

Додому мати з батьком повернулися тільки ввечері. Вони повечеряли, випили алкоголь, а після – батько пішов спати, а мати почала самостійно розшукувати дітей. Після безуспішних пошуків жінка вирішила повідомити про зникнення дітей в поліцію.

Близько 18:30 18 вересня в поліцію надійшло повідомлення про зникнення двох дітей. Пошуками зайнялися патрульні, кінологи, автопатрулі, наряди на блок-постах, волонтери та співробітники правоохоронних органів. Тільки наступного дня малюків знайшли.

"Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіла зниклих дітей в коморі в закритому комоді. За попередніми даними, діти загинули від асфіксії, однак остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи", - додали в прокуратурі.

Відомо також, що сім'я перебуває на обліку в соціальних службах і з батьками вже проводилися бесіди щодо недопущення зловживання алкоголем та належного виховання дітей.

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії, відкрито кримінальну справу.