Безумный циник. Ризатдинова разнесла президента МОК за подлизывание к России

Художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 Анна Ризатдинова резко подвергла критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который начал подлизываться к России, и пригласила его в один из разрушенных городов Украины.

Почему Ризатдинова обратилась к Баху

На днях президент МОК на саммите стран G20 на Бали в Индонезии неожиданно призвал отказаться от практики отстранения россиян от соревнований из-за военной агрессии и попросил вернуть их в мировой спорт.

По мнению спортивного чиновника, "спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны".

"Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются символом заслуживающего доверия мира. В это время разделения наша роль ясна: объединить мир, а не усугублять противоречия. Чтобы соответствовать нашей объединительной миссии, МОК должен быть политически нейтральным", – добавил Бах.

Реакция Ризатдиновой

Говоря о главе МОК, наша спортсменка признается, что ей как олимпийскому спортсмену и медалисту "трудно понять и дать оценку, чем он руководствуется", поэтому она может "только догадываться, подозревать о его мотивации".

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Единственное, что я могу предложить главе МОК: Томас, приезжайте в Украину, в Киев, Николаев, Харьков. Или, возможно, давайте проведем следующий съезд МОК в Мариуполе? Жаль только, что мы не сможем пригласить спортсменов на этот праздник, праздник, на котором, как вы сказали, "Олимпиада способна объединить весь мир", наших погибших Ангелов Спорта, наших детей, которых уже нет в живых, Екатерину Дяченко…" – написала Анна.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Может перед тем, как задумываться о возможности допуска спортсменов террористической страны, мы все же узнаем, что думают об этом сами спортсмены, тренеры и руководители спорта из России? Ведь мы не знаем этого почти год войны, ведь за них почему-то отвечает глава МОК, а сами они цинично молчат и ждут, пока лоббирование сделает свое дело и они выйдут сухими из воды, столкнув все на своего сумасшедшего президента. Но с буквой Z рядом с ним стояли спортсмены в олимпийской форме!" – добавила Ризатдинова.

Отметим, что свое недовольство словами Баха выразили многие украинские чемпионы, в частности Жан Беленюк, Алексей Верняев и другие.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)