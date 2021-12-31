Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: "святкуйте, ми прикриємо!" (відео)

Українські захисники побажали здоров'я, віри в нашу перемогу, терпіння, щастя, злагоди в сім'ях, успіхів у всіх починаннях, наснаги, і головне - миру.

Один з воїнів зазначив, що 2021-й рік, що минає, був не простим, але при цьому висловив упевненість, що прийдешній має принести щастя і радість, і напевно стане кращим.

Військові ЗСУ звернулися до українців і привітали з прийдешнім Новим роком (фото: скріншот)

Боєць ЗСУ Дмитро також нагадав і про "ще одну заразу, яка зараз ходить - крім війни" - епідемію коронавірусу, і також наголосив, що українці обов'язково і її здолають.

"Я думаю, що наступного року ми станемо ще сильнішими, ще витривалішими і все у нас буде добре", - сказав військовий.

Воїни ЗСУ привітали українців з Новорічним та Різдвяним святами (фото: скріншот)

Боєць Катерина привітала співвітчизників і подякувала всім, хто міцно стоїть на захисті цілісності та суверенітету України - нашої рідної землі, і побажала мирного неба і перемоги.

"Святкуйте, ми прикриємо!"- йдеться підписи до посту з відеозверненням українських захисників на передовій.

Відео: бійці ООС привітали українців з новорічним святом

Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з прийдешнім Новим роком (фото: скріншот)