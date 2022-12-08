Боевой тандем: на каких обложках появлялись Зеленский и Залужный после 24 февраля (фото)

Владимир Зеленский

На самом деле, Владимир Зеленский появлялся на мировых обложках и до полномасштабной войны. Впервые это произошло в декабре 2019 года, когда его разместил журнал Time.

Тогда он стал первым президентом Украины, чье фото было опубликовано в международном издании.

Первая обложка TIME с Владимиром Зеленским (фото: time.com)

Следующая обложка появилась уже в апреле 2022 года от этого же журнала. Однако это не первая подобная полоса от 24 февраля.

Апрельский выпуск TIME (фото: twitter.com/TIME)

Пальму первенства в публикации фото гаранта уже во время войны стало итальянское издание Vanity Fair. Их номер с сине-желтыми заголовками вышел еще в начале марта.

Фото: ms.detector.media

В марте президент Украины также появился на обложке польского еженедельника Newsweek с красноречивой надписью "Лидер свободного мира".

"Владимир Зеленский бросил вызов империи Путина", - отмечается на первой странице еженедельника.

Владимир Зеленский в польском еженедельнике в начале марта (фото: ukrinform.ua)

Фото главы государства на обложке в сине-желтом обрамлении появилось в австрийском журнале "Profil". Оно сопровождается подписью на немецком языке: "Герой Запада. Владимир Зеленский".

Война в Украине - главная тема австрийских СМИ (фото: ukrinform.ua)

Еще одна титульная страница с президентом Украины появилась в мае, но она была окутана фейками.

Дело в том, что в сети опубликовали изображение Зеленского с подписью "Король лжи", хотя на самом деле было написано "Герой свободы".

Обложка с фейковой историей (фото: logically.ai)

Такая обманчивая полоса не единственная среди публикаций мировых медиа. Ниже смотрите другие фото, где Владимир Зеленский изображен не в лучших ракурсах для распространения пропаганды.

Обложки, которые на самом деле не публиковали (фото: detector.media)

Несмотря на эти клеветы, Владимира Зеленского объявили Человеком 2022 года по версии TIME, а также признали самым влиятельным человеком года в Европе по версии издания Politico.

Владимир Зеленский - Человек года 2022 (фото: facebook.com/time)

Валерий Залужный

У главнокомандующего ВСУ нет такого большого количества "титулок" за границей, как президент, однако его заслуги также отметил уже упоминавшийся журнал TIME.

В сентябре они выпустили номер с фото Залужного на главной странице и написали о военной небольшой статье.

Валерий Залужный на обложке TIME (фото: twitter.com/TIME)

"У Залужного в войне видна роль. Он был частью украинского командования, которое потратило годы на превращение Вооруженных Сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на Восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решение командирам на местах", - говорится в материале.

А чуть раньше, в августе, снимок Главнокомандующий был опубликован на титульной странице польской Gazeta Wyborcza.

Автор материала Павел Смоленски отметил, что если бы Микеланджело должен был вылепить генерала Залужного, но не увидел оригинала, он связал бы Давида с Моисеем, самого красивого и одновременно мудрого человека в мире.

Автор также предположил, что у генерала хорошее чувство юмора (фото: Gazeta Wyborcza)

Елена Зеленская

Как первая леди страны, персону Елены Зеленской не могли обойти мировые журналисты. В июле тот же TIME посвятил семье Зеленских статью, разместив жену на обложке.

Фото: time.com

В июне в интервью The Guardian первая леди рассказала о положении украинских семей во время войны, так же оказавшись на обложке газеты.

Елена Зеленская в интервью The Guardian (фото: president.gov.ua)

Однако шум наделала другая июльская публикация с участием Елены Зеленской. Тогда журнал Vogue сделал фото первой леди в якобы неженской позе и невыгодном свете. А некоторые пользователи называли фотографии лицемерными.

Скандальная обложка Зеленской (фото: vogue.com)

В ответ на хейт сразу начался флешмоб "sitlikeagirl", который одним лишь названием нивелировал все аргументы о неудачно выбранной позе с широко расставленными ногами.

Все участницы флешмоба публиковали фото, где сидят подобно Зеленской, показывая, что поза не влияет на женственность или восприятие.

Позже в том же месяце первая леди появилась на обложке воскресного еженедельника El Pais Semanal. Она дала изданию большое интервью, рассказав о международной работе и терроре России.

"Россиянам не нравится сам факт нашего существования, наша любовь к свободе, наше сопротивление. Они бы хотели, чтобы мы были их подданными. Мы же хотим иметь будущее, в котором сможем существовать как нация и быть свободными. Это открытый террор, который они устраивают, чтобы никто и нигде не чувствовал себя в безопасности", - сказала она.

На обложке одного из самых влиятельных изданий испаноязычного мира El Pais (фото: president.gov.ua)

Итак, как видим, Украина не исчезает с международных столбцов. А это значит, что и о нашей победе узнает весь мир.