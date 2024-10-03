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Не боятся новых вызовов. Знаки Зодиака, которые привыкли сами управлять своей судьбой

Знаки Зодиака, которые действуют решительно (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Эти астрологические символы - точно не из тех, кто будет сидеть и ждать. Они берут инициативу в свои руки и смело шагают по жизни.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, какие знаки Зодиака привыкли сами строить свою судьбу.

Козерог

Этот символ известен своим амбициозным и дисциплинированным характером. Он берет на себя ответственность и всегда контролирует свой карьерный путь. Склонность Козорога к структурированию проникает во все сферы его жизни: дружбу, отношения и досуг. Он имеет методический подход, любит организовывать свое пространство и все, что в нем находится.

Скорпион

Это интенсивный, эмоциональный и решительный знак, который ценит власть и контроль. Скорпион сильно нуждается в независимости и может быть настойчивым в принятии решений. В отношениях он защищает собственные эмоциональные границы и стремится к контролю.

Какие знаки Зодиака привыкли быть первопроходцами (фото: unsplash.com)

Лев

Этот знак имеет естественную склонность к лидерству и желание быть признанным. Лев обладает сильным чувством собственного достоинства и любит отвечать за свою жизнь и отношения. Его стремление к признанию лишь усиливает желание контролировать, поэтому он часто преуспевает на руководящих должностях и получает удовольствие от того, что у енго есть подчиненные. 

Овен

Известный своей настойчивостью, независимостью и конкурентным характером знак любит быть лидером и не боится взять на себя ответственность. Овен не ожидает, что кто-то проложит путь вместо него, и самостоятельно начинает действовать. Его дух состязания заставляет управлять ситуациями в свою пользу, обеспечивая себе выигрышные позиции.

 

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