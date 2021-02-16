Боярський терміново госпіталізований з невідомим діагнозом після вакцинації "Супутником V"

Михайло Боярський терміново госпіталізований в Санкт-Петербурзі. У лікарні лікарі спростовують інформацію про те, що актор може бути хворий коронавірусом. При цьому фахівці не можуть встановити точний діагноз.
Про госпіталізацію 71-річного актора повідомляє Mash.
Напередодні ввечері у Боярського піднялася температура, з'явилася слабкість, після чого йому викликали "швидку допомогу".
Відзначимо, що кілька днів тому Боярський вакцинувався від коронавірусу російською вакциною "Супутник V".
"Докладного діагнозу немає, але COVID-19 не підтверджений. Крім того, 10 днів тому Михайло Сергійович від нього прищеплювався", - пише Mash.
Дружина зірки радянського кіно Лариса Луппіан заявила, що погіршення самопочуття чоловіка - це "мабуть, судинна реакція", і вона сподівається, що лікарі після огляду пацієнта відпустять додому.
Михайло Боярський терміново госпіталізований (фото: vk.com/mihail_boyarsky)
Пізніше Луппіан у бесіді з журналістами "П'ятого каналу" заявила, що "просто перестрахувалася" і викликала медиків, коли артист відчув себе недобре і у нього піднялася температура. Нібито зараз її чоловік почувається добре.
"Дзвонить тепер і проклинає мене, що викликала швидку", - жартує жінка.
Крім того, сам Боярський вже зв'язався по телефону з журналістами, і запевнив їх, що з ним "все в порядку". Вже скоро актора відпустять додому.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що зірка фільмів "Афоня" і "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов безслідно зник в Росії.