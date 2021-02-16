Боярський терміново госпіталізований з невідомим діагнозом після вакцинації "Супутником V"

Що відомо про хворобу Боярського

Напередодні ввечері у Боярського піднялася температура, з'явилася слабкість, після чого йому викликали "швидку допомогу".

Відзначимо, що кілька днів тому Боярський вакцинувався від коронавірусу російською вакциною "Супутник V".

"Докладного діагнозу немає, але COVID-19 не підтверджений. Крім того, 10 днів тому Михайло Сергійович від нього прищеплювався", - пише Mash.

Дружина зірки радянського кіно Лариса Луппіан заявила, що погіршення самопочуття чоловіка - це "мабуть, судинна реакція", і вона сподівається, що лікарі після огляду пацієнта відпустять додому.

Михайло Боярський терміново госпіталізований (фото: vk.com/mihail_boyarsky)

Як Боярський відчуває себе зараз

Пізніше Луппіан у бесіді з журналістами "П'ятого каналу" заявила, що "просто перестрахувалася" і викликала медиків, коли артист відчув себе недобре і у нього піднялася температура. Нібито зараз її чоловік почувається добре.

"Дзвонить тепер і проклинає мене, що викликала швидку", - жартує жінка.

Крім того, сам Боярський вже зв'язався по телефону з журналістами, і запевнив їх, що з ним "все в порядку". Вже скоро актора відпустять додому.