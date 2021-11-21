У Боярці п'яний співробітник Укрзалізниці влаштував шалений затор: водії пішли будити натовпом
На залізничному переїзді в Боярці співробітник Укзалізниці влаштував водіям шалений затор, коли закрив шлагбаумом шляхи і просто заснув. Водіям довелося йти будити горе-залізничника.
Про це повідомив у Facebook юрист Євген Грушовець.
"Я дуже сильно вибачаюсь за ненормативну лексику (не я її використовував). Але, 30 хвилин десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, ж/д транспорту не було… Терпець увірвався, пішли в "будку залізничника" і виявили, що він п'яний просто заснув…" - розповідає дописувач.
Автор відео звертається до керівництва Укрзалізниці з проханням щось зробити з цим переїздом, адже наступного разу цей "властелін шлагбауму" може просто його не закрити, коли наближатиметься поїзд.
"Я вже не говорю про швидкі і МНС, які просто могли не доїхати до місця призначення", - додав Євген Грушовець.
Він зазначив, що про інцидент вже повідомили в поліцію Київської області.
Обережно, на відео нижче присутня ненормативна лексика. 18+
В Укрзалізниці відреагували:
"Дякуємо за сигнал, дійсно нестандартна ситуація. Щодо даного випадку вже проводиться детальний розбір", - повідомила пресслужба компанії.
Користувачі мережі надзвичайно обурені тим, що сталося. Ось як вони коментують подію:
- Треба було врізать у вухо, щоб спати не хотілось серед білого дня на роботі.
- Вы понимаете, что вы человеку день испортили! Во первых - разбудили. Во вторых - нажаловались руководству. Не только о себе думать нужно!
- Та він навалений.
- Жесть.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця шокувала "послугою для тих, кому нічим дихати". Спливло скандальне відео.
Також повідомлялось, що Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном". Стало відомо, як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі.