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Борща будет достаточно? Эксперт рассказал, "светит" ли Украине дефицит овощей

Фото: Будет ли дефицит овощей в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине будет достаточно овощей из борщевого набора. Дело в том, что фермеры на западе Украины переняли урожайность от Херсонской области.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что будет с овощами в Украине дальше

По словам эксперта, рынок овощей борщевого набора в Украине удалось стабилизировать, благодаря росту объемов производства на западе Украины.

"В условиях отсутствия на рынке Херсонской продукции сегодня не испытываем дефицита ни по одной из составляющих "борщевого набора", - сообщила Попович.

Производители западных регионов отмечают увеличение урожайности "борщевого набора" в среднем на 10-15%.

Больше всего выросли объемы лука и моркови, которые традиционно выращивались на оккупированных территориях.

Именно поэтому по сравнению с прошлым годом  эти два овоща существенно подешевели, по сравнению с прошлым годом. Сейчас они в 2,5 раза дешевле, чем в октябре 2022 года. 

Отдельного внимания заслуживает картофель. Он стал единственным в "борщевой" группе, по которой зафиксирован рост цены.

Больше всего это обусловлено сезонным фактором. Процесс уборки урожая завершен, фермеры закладывают большие объемы в хранилища, соответственно, предложение картофеля непригодного для длительного хранения на рынке сокращается.

Рост цены обусловлен сезонным ростом спроса населения. Уже к новому году ситуация стабилизируется, когда будут открыты крупные коммерческие хранилища.

По свидетельству фермеров, нет никаких предпосылок для волнений, ведь последние два года погодные факторы были чрезвычайно благоприятными для производителей картофеля, а урожай увеличился.

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