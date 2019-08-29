Облисіння можна зупинити: Супрун дала важливі поради для чоловіків

Уляна Супрун розповіла про облисіння, з яким стикається велика кількість чоловіків. За її словами, облисіння може залежати від декількох факторів, але зазвичай це пов'язано з генетикою. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Faceboook.

Супрун зазначила, що частина генів, які відповідають за облисіння, знаходяться на Х-хромосомі, і чоловіки успадкують її тільки від матері. Тому довгий час вважалося, що якщо батько лисий, то синам лисина не загрожує.

Але це не зовсім так, оскільки є й інші гени, які відповідають за втрату волосся, і вони знаходяться на нестатевих хромосомах. Супрун наголосила, що якщо у чоловіка розвивається лисина, то 80%, що це відбувається через гени, а не через навколишнє середовище або стрес.

Супрун розповіла про облисіння у чоловіків (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що робити з облисінням?

В першу чергу Супрун радить звернутися до дерматолога або трихолога. Якщо є супутні проблеми, такі як зайва вага, то краще спочатку проконсультуватися з сімейним лікарем.

Облисіння не лікується раз і назавжди. Але є препарати, які уповільнюють процес і допомагають відростити волосся: пероральний препарат фінастерід і місцевий міноксидил (5% розчин). При цьому мезотерапія, лазерна терапія, введення збагаченої на тромбоцити плазми мають низьку ефективність, погано запобігають подальшій втраті волосся, і можуть бути шкідливими, особливо введення плазми.

Лосьйон або піну з 2% або 5% міноксидилом необхідно наносити двічі на день, і ефект припиняється разом з терапією. При цьому 5% розчин ефективніший за 2%. Даний препарат подовжує фазу росту волосяних фолікулів і стимулює виділення ряду факторів росту в шкірі голови.

На початку терапії і відразу після припинення, волосся випадає сильніше. Є пероральні препарати міноксидилу, але вони мають більш виражені побічні ефекти, наприклад, гіпертрихоз (зростання волосся в нетипових місяцях) або дерматити і сухість шкіри.

Супрун розповіла про облисіння у чоловіків (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дієвість терапії необхідно оцінювати через півроку після лікування. Також необхідно звернути увагу на те, що міноксидил токсичний для кішок і собак. Тому випадковий контакт з речовиною може бути смертельним для домашніх вихованців.

Фінастерид необхідно приймати щодня по 1 мг. При цьому 90% людей реагують на цю терапію і у них припиняється випадання та утоньшення волосся. Крім того, кількість волосся збільшується на 10%. Супрун заявила, що даний препарат краще приймати тоді, коли облисіння тільки починається.

При цьому у препарата є й інша сторона медалі, у вигляді побічних ефектів. Чоловіки, які приймають фінастерид, можуть зіткнуться з еректильною дисфункцією, зниженням лібідо і проблемами з еякуляцією. Також бувають випадки збільшення молочних залоз, але це трапляється рідко.

З іншого боку, фінастерід прописують при доброякісних пухлинах простати.

В довгостроковій перспективі, пероральний фінастерид вважається більш дієвим, ніж 2% міноксидил. Але поєднання цих препаратів є ще більш ефективним.

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