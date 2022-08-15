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Як боротися з білокрилкою на капусті без усякої хімії: народний метод

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Понеділок 15 серпня 2022 07:27
Як боротися з білокрилкою на капусті без усякої хімії: народний метод Фото: білокрилка на листі капусти (shutterstock)
Автор: Володимир Костирін

Білокрилка капустяна хоч і має особливу пристрасть до овочу, на честь якого отримала назву, але також в літній період комаху можна спостерігати і на посівах огірків, перцю, баклажанів, томатів тощо. Для боротьби з цим шкідником городники нерідко замість інсектициду застосовують народні способи.

Дієвий метод проти білокрилки без усякої хімії описаний в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Як позбутися білокрилки капустяної - народний спосіб

Досвідчені городники можуть приготувати "нехитрий" розчин на основі харчової соди за цим рецептом:

  • на 5 літрів води слід додати 1 столову ложку харчової соди,
  • туди ж додаємо і 1 столову ложку перекису водню 3%,
  • і закріплюємо таким інгредієнтом, як йод - 1 чайна ложка.

Отриманим розчином слід кропити листя капусти знизу листа, зі зворотного боку, де є білокрилка. Ефект від такого перевіреного методу має вас порадувати.

Ознаки ураження овочів білокрилкою

Комаха дуже маленьке за розміром (1,5 - 5 міліметрів), біленька, зазвичай з жовтуватим відтінком, зовні схожа на звичайну міль.

Виявити шкідника досить просто. При дотику до ураженої рослини мошки розлітаються, але важливо звертати увагу і на личинки, які білокрилка відкладає. Вони зовсім маленькі, овальної форми, зелено-прозорого кольору.

Додамо, що самка білокрилки за сезон здатна відкласти до 150 яєць.

Заражене листя рослини на своїй поверхні має плями білого нальоту. Сам шкідник ховається на зворотній стороні листка.

Якщо ви помітили пожовкле листя, що готове ось-ось відпасти, то це теж свідчить про роботу білокрилки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що покласти в горщик кімнатної рослини, щоб уникнути шкідників.

А також перед цим називали ефективні способи, які допоможуть позбутися слимаків в саду і городі.

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