Борьба с ПТСР. Основные проявления, методы лечения и советы близким

Что такое ПТСР

Некоторые говорят, что ПТСР - вымышленная болезнь, однако психиатры и психологи прекрасно понимают, что это опасное нарушение психического состояния человека. Оно может развиться в результате любого травматического события, контузии или регулярных стрессовых ситуаций.

Первые письменные упоминания о солдатах, которых преследовали "призраки убитых врагов", появились еще более двух тысяч лет назад. Описания симптомов послевоенных стрессовых расстройств встречаются и в поэмах Гомера, и в пьесах Уильяма Шекспира.

А вот первые попытки научного описания стрессов, связанных с войной, появились только в XVIII веке. Впоследствии ученые начали исследовать симптомы ПТСР, которые встречались не только во время войны.

Если обобщить, то ПТСР развивается у людей, переживших угрожающую жизни или достоинству ситуацию:

ветеранов войны

гражданских, находившихся или находящихся в зоне боевых действий

пленных и жертв пыток

свидетелей терактов

людей, находившихся в зоне стихийного бедствия

жертв сексуального или физического насилия

других людей, которые находятся в кризисных ситуациях, что могут травмировать психику

Основные проявления ПТСР

ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс. Согласно определению специалистов, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Причем симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события (как правило, в течение первых трех месяцев).

Группы симптомов при ПТСР: гипервозбуждение, переживание травматических событий, избегание, нарушение сна, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

Как ПТСР меняет жизнь

Человек, имеющий посттравматическое стрессовое расстройство, воспринимает жизнь и окружающих совершенно по-другому.

Среди основных изменений следует выделить следующие:

постоянные мысли о травматическом событии (возникают непроизвольно, снятся или возвращаются как флешбеки)

жизнь в полной "боевой готовности" (человек мгновенно вспыхивает, раздражается, тревожится и переживает мысли о собственной безопасности)

избегание упоминаний о травме (нежелание говорить о происшествии или быть рядом с людьми, которые о ней напоминают)

эмоциональная пустота (отстранение от близких, потеря интереса к некогда любимым вещам)

панические атаки (ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, боль за грудиной)

хроническая боль, "ломота" в теле, головные боли, диарея, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице

недоверие (потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен)

проблемы в повседневной жизни (проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях)

злоупотребление алкоголем, сигаретами, наркотиками

проблемы в отношениях, удаление от партнера/партнерши

суицидальные мысли

Можно ли вылечить ПТСР

За лечение ПТСР одним из первых взялся австрийский психолог Зигмунд Фрейд. Он ввел метод "лечения разговором" - длительной серией психоаналитических сеансов, во время которых человек лежал на кушетке и рассказывал обо всем, что всплывало в его сознании.

В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация впервые выделила посттравматическое стрессовое расстройство как отдельный официальный диагноз и составила подробное описание его симптомов. Это повлияло на дальнейшее исследование ПТСР во всем мире и на разработку методик лечения его как физических, так и психических проявлений.

Сейчас специалисты уверены - ПТСР подлежит лечению. Если вы заметили тревожные симптомы у себя или родных, следует обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру (психологу) и специалисту по психическому здоровью. Важно помнить, что ПТСР поддается лечению даже много лет спустя после травмирующего события.

За помощью обратиться никогда не поздно.

Лечение специалисты назначают в зависимости от симптомов и степени тяжести ПТСР:

тактика наблюдательного ожидания (при "мягких" симптомах)

психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, EMDR-терапия – десенсибилизация и отработка травмы движением глаз, групповая психотерапия)

медикаментозное лечение (при необходимости - включая госпитализацию в специализированные учреждения)

Как помочь человеку с ПТСР

Чаще всего человек, имеющий посттравматическое стрессовое расстройство, никогда сам себе в этом не признается. Часто возвращающиеся с фронта бойцы "рассыпаются" буквально на глазах и всячески пытаются найти причины той или иной "болячки" у специализированных врачей (хирургов, неврологов, офтальмологов, травматологов и т. п.).

Однако если у человека ПТСР, никакие анализы, мази, "капустные листья" или аспиринки не помогут. Подходить к лечению необходимо комплексно. И важной составляющей этого процесса является адекватное взаимодействие с другими.

Если у близкого вам человека специалист диагностировал ПТСР, необходимо запастись терпением и осознать, что это не "болячка в голове от нечего делать", а серьезное заболевание. Тяжелая форма посттравматического расстройства требует не только лечения больного, но и правильного отношения к нему окружающих.

Человеку с ПТСР важно, чтобы родные люди: