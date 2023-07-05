Борьба с ПТСР. Основные проявления, методы лечения и советы близким

Война России против Украины оказала существенное влияние на психику каждого из нас. Бойцы, ежеминутно рискующие собственной жизнью. Женщины и дети, которые вынуждены были оставить все и отправиться за границу ради безопасности. Люди, потерявшие родных и близких, имущество или дом… Все это может привести к ПТСР - посттравматическому стрессовому расстройству.
Об основных проявлениях ПТСР, изменениях в сознании и путях преодоления - читайте в материале Styler.
Некоторые говорят, что ПТСР - вымышленная болезнь, однако психиатры и психологи прекрасно понимают, что это опасное нарушение психического состояния человека. Оно может развиться в результате любого травматического события, контузии или регулярных стрессовых ситуаций.
Первые письменные упоминания о солдатах, которых преследовали "призраки убитых врагов", появились еще более двух тысяч лет назад. Описания симптомов послевоенных стрессовых расстройств встречаются и в поэмах Гомера, и в пьесах Уильяма Шекспира.
А вот первые попытки научного описания стрессов, связанных с войной, появились только в XVIII веке. Впоследствии ученые начали исследовать симптомы ПТСР, которые встречались не только во время войны.
Если обобщить, то ПТСР развивается у людей, переживших угрожающую жизни или достоинству ситуацию:
ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс. Согласно определению специалистов, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Причем симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события (как правило, в течение первых трех месяцев).
Группы симптомов при ПТСР: гипервозбуждение, переживание травматических событий, избегание, нарушение сна, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.
Человек, имеющий посттравматическое стрессовое расстройство, воспринимает жизнь и окружающих совершенно по-другому.
Среди основных изменений следует выделить следующие:
За лечение ПТСР одним из первых взялся австрийский психолог Зигмунд Фрейд. Он ввел метод "лечения разговором" - длительной серией психоаналитических сеансов, во время которых человек лежал на кушетке и рассказывал обо всем, что всплывало в его сознании.
В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация впервые выделила посттравматическое стрессовое расстройство как отдельный официальный диагноз и составила подробное описание его симптомов. Это повлияло на дальнейшее исследование ПТСР во всем мире и на разработку методик лечения его как физических, так и психических проявлений.
Сейчас специалисты уверены - ПТСР подлежит лечению. Если вы заметили тревожные симптомы у себя или родных, следует обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру (психологу) и специалисту по психическому здоровью. Важно помнить, что ПТСР поддается лечению даже много лет спустя после травмирующего события.
За помощью обратиться никогда не поздно.
Лечение специалисты назначают в зависимости от симптомов и степени тяжести ПТСР:
Чаще всего человек, имеющий посттравматическое стрессовое расстройство, никогда сам себе в этом не признается. Часто возвращающиеся с фронта бойцы "рассыпаются" буквально на глазах и всячески пытаются найти причины той или иной "болячки" у специализированных врачей (хирургов, неврологов, офтальмологов, травматологов и т. п.).
Однако если у человека ПТСР, никакие анализы, мази, "капустные листья" или аспиринки не помогут. Подходить к лечению необходимо комплексно. И важной составляющей этого процесса является адекватное взаимодействие с другими.
Если у близкого вам человека специалист диагностировал ПТСР, необходимо запастись терпением и осознать, что это не "болячка в голове от нечего делать", а серьезное заболевание. Тяжелая форма посттравматического расстройства требует не только лечения больного, но и правильного отношения к нему окружающих.
Человеку с ПТСР важно, чтобы родные люди:
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