Боровся до останнього: помер Роман Вірастюк

Роман Вірастюк помер на 52 році життя. Він був спортсменом і екс-капітаном олімпійської збірної України з легкої атлетики. Спеціалізувався на штовханні ядра. Про смерть відомого спорстмена повідомив на своїй Facebook-сторінці його брат Віталій Вірастюк, який володіє титулом "найсильніша людина планети".

Роман переніс складну операцію 11 липня, а 27 липня його серце зупинилося.

"27 липня 2019 року о 5.00 перестало битися серце Романа Вірастюка. 11 липня Роману була проведена термінова і дуже складна операція (аневризма, розшарування черевної аорти). Він був бійцем, і незважаючи на всі "але", він боровся до останнього", – написав Василь Вірастюк.

Василь повідомив, що прощатися з Романом будуть 28-го липня у "Міністерства молоді та спорту. Похорони відбудуться 29 липня, в рідному Івано-Франківську. Місце і час буде повідомлено трохи пізніше.

Фото: Роман Вірастюк (facebook.com/vasyl.virastyuk)

Роман Вірастюк був срібним призером останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володар Кубка СРСР. 17-разовий чемпіон та восьмикратний володар Кубка України. Чемпіон Європи серед клубів, учасник трьох Олімпійських ігор. З 1995-го по 2005 рік він очолював команду олімпійської збірної України з легкої атлетики.

Фото: Роман Вірастюк (facebook.com/zhdanovihor)

В коментарях до посту Віталія люди висловлюють свої співчуття про смерть українця. Всі згадують його, як світлу людину з доброю душею.

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