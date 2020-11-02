У Борисполі чоловік напав на дівчинку-підлітка: намагався зґвалтувати

У Борисполі чоловік напав на дівчинку-підлітка (Колаж РБК-Україна)

Жертва ґвалтівника пручалася і на її крик збіглися небайдужі перехожі

У Борисполі Київської області чоловік напав на 14-річну дівчинку-підлітка. Він побив дівчинку і спробував її зґвалтувати. Дитину врятували перехожі, які почули страшні крики.

За попередніми даними, злочинець затягнув свою жертву в підвал і там намагався поглумитися на неї та почав бити. Моторошні крики почули перехожі та негайно повідомили на гарячу лінію "102". Деталі розповіли на сторінці Патрульної поліції Київської області Facebook.

Патрульні прибули на місце події та почули жіночі крики, а також чоловічий голос, який сипав погрозами. Правоохоронці проникли в підвал і виявили там перелякану 14-річну дівчинку. Поряд з нею знаходився дорослий чоловік. Дівчинка розповіла, що цей чоловік побив її та намагався зґвалтувати. Вона чинила опір і кликала на допомогу, в надії, що її крики хто-небудь почує.

На місце події також було викликана слідчо-оперативна група. Поліція Київській області на цей момент з'ясовує всі обставини події та встановлює, чому 14-річна дівчинка опинилася пізно ввечері одна на вулиці.

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