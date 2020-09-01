У "Борисполі" дівчина прогулялася по крилу літака і побовтала ніжками (відео)

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" дівчина влаштувала прогулянку по колу літака, посиділа на ньому і подихала повітрям.

Дикий вчинок пасажирки не залишився непоміченим і потрапив на відео очевидців, які й виклали його за допомогою ресурсу dtp.kiev.ua.

В описі до відеокадрів сказано, що "панночка" відкрила аварійні двері, щоб насолодитися видами аеропорту. Невідомо, чим би це могло закінчитися, якби не екіпаж, який помітив неладне.

"Панночка без печалі просто вийшла подихати свіжим повітрям.

Відкрила сама аварійні двері... Сіла на крило літака, щоб побовтати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", - підписані кадри.

У Борисполі дівчина відзначилася диким вчинком (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі шоковані вчинком білявки і залишають безліч коментарів:

"Картина маслом: "Колгоспниця в аеропорту";

А після цього скільки ж паперів треба буде заповнити працівникам аеропорту...

Ви що подуріли? Ця елітна бічЕс заплатила такі гроші за переліт, і може дозволити собі все!

А шо так можна було?

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