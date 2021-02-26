Борис Моїсеєв у важкому стані: ледве розмовляє

Співачку з Моїсеєвим пов'язує давня дружба. Зараз вони бачаться дуже рідко, та й враження від зустрічей залишається важке. Апіна каже - від колишньої енергії артиста залишилася лише тінь.

"Він стільки радості дарував нам усім. Тобто цю людину було неможливо приймати без усмішки. Можна по-різному ставитися до того, що він робив, але це завжди було весело, задерикувато, епатажно. Шкода, що він зараз хворий, - сказала Альона, побажавши артистові здоров'я.

За словами Апіної, спілкування з Борисом Моїсеєвим - завдання не з легких. Він важко розмовляє, через що його непросто зрозуміти.

"Щоб з ним поговорити, треба бути довго поруч. Він важко розмовляє. Складно зрозуміти думки, які він хоче висловити. Він прекрасна, ранима людина, дуже самотня", - додала Апіна.

У 2010 році у артиста стався перший інсульт. Серце Моїсеєва зупинилося, і його підключили до апарату ШВЛ. Тоді йому вистачило сил, щоб відновитися і навіть повернутися до виступів.

Але в 2015-му стався новий напад, який завдав йому страшного удару. Артистові так і не вдалося повернутися до повноцінного життя.