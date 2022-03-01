Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні: це ганьба

"Війна між Росією та Україною – це божевілля. А люди, які розв'язали її – ганьба Росії", - сказав музикант у короткому ролику.

На перший день війни артист публікував у соцмережі піст зі схожим текстом від імені гурту "Акваріум", беззмінним лідером якого Борис Гребєнщиков є вже 50 років.