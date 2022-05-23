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Борис Джонсон написав проникливий лист українським дітям

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Понеділок 23 травня 2022 16:43
Борис Джонсон написав проникливий лист українським дітям Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритого листа українським дітям, в якому захоплюється їх мужністю і сподівається на скоріший мир в Україні і повернення до звичного життя.

Копію листа опублікував уряд Великої Британії.

"Поки я пишу це, у вашій країні теплий і сонячний день. За зимою прийшла весна. І в будь-який інший рік, такі діти як ви, повиходили б зі своїх домівок і шкіл, щоб гратися з друзями, займатися футболом як ваші кумири з "Шахтаря" чи "Динамо", - написав Джонсон.

Британський прем’єр зазначав, що захоплюється мужністю і сміливістю українських дітей.

"Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але кожен день українські діти вчать всіх нас, що означає бути сильним, гідним, високо тримати голову навіть в найважчі часи. Я не можу уявити кращий приклад для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви", - написав Борис Джонсон.

Він зазначив, що українці завжди будуть друзями Великої Британії і його країна обов’язково підставить плече допомоги.

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І щоб не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас своїми друзями", - наголосив Джонсон.

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Борис Джонсон
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