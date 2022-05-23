Борис Джонсон написал проникновенное письмо украинским детям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо украинским детям, в котором восхищается их мужеством и надеется на скорейшее мир в Украине и возвращение к привычной жизни.

"Пока я пишу это, в вашей стране теплый и солнечный день. За зимой пришла весна. И в любой другой год, такие дети как вы, вышли бы из своих домов и школ, чтобы играть с друзьями, заниматься футболом как ваши кумиры из "Шахтера" или "Динамо", - написал Джонсон.

Британский премьер отмечал, что восхищается мужеством и смелостью украинских детей.

"Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным, достойным, высоко держать голову даже в самые тяжелые времена. Я не могу представить лучший пример для подражания для детей и взрослых, чем вы", - написал Борис Джонсон.

Он отметил, что украинцы всегда будут друзьями Великобритании и его страна обязательно подставит плечо помощи.

"Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И чтобы не случилось, как бы долго это не длилось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", - подчеркнул Джонсон.