Долги по коммуналке: как заключить договор о рассрочке задолженности

По каким услугам можно оформить рассрочку

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Как оформить договор о рассрочке по оплате

Чтобы заключить договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо обратиться в сервисный центр коммунального сервиса. Такой сайт в Киеве доступен по этой ссылке.

В других городах Украины - нужно обратиться в центральный офис компании, которая предоставляет коммунальные услуги. Проверьте заранее на сайте этой компании приемные часы, адрес и возможность записаться на прием заранее.

Записаться заранее в Киеве можно вот тут.

Какие документы нужны

1. Паспорт, идентификационный код и выписка из государственного реестра актов гражданского состояния граждан

2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (если РНОКПП содержится в соответствующем документе, владелец ID-карты его не предоставляет).

3. Документы, подтверждающие право собственности на дом/квартиру и выписку из реестра имущественных прав о регистрации права собственности.

4. Доверенность и паспорт (если договор подписывает представитель собственника).

После оформления всего пакета документов потребитель приезжает в центр обслуживания клиентов для подписания договора.

На какой срок и сумму дадут рассрочку

Реструктуризацию задолженности за коммунальные услуги дают в среднем на срок до 12 месяцев. Сумма ежемесячных выплат зависит от суммы долга и уровня дохода граждан.

В большинстве компаний идут навстречу должникам и предлагают условия, которые позволят уменьшить задолженность или избавиться от нее полностью в довольно короткий срок.