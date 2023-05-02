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Долги по коммуналке: как заключить договор о рассрочке задолженности

Как оформить рассрочку задолженности по коммунальным услугам (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Во время войны у многих украинцев возникли трудности с оплатой по счетам за коммунальные услуги. Особенно сложно многим было оплатить счета за отопление, свет и газ в зимний период. Однако есть способ, который за летний период поможет значительно снизить размер долга или полностью его выплатить.

Как оформить договор о рассрочке (реструктуризация) задолженности по коммунальным услугам - читайте в материале ниже.

По каким услугам можно оформить рассрочку

  • Поставка тепла и горячей воды
  • Подача холодной воды и водоотведение
  • Услуги по содержанию дома, сооружений и придомовых территорий/управлению ОСМД и вывозу бытовых отходов
  • Поставка газа

Как оформить договор о рассрочке по оплате

Чтобы заключить договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо обратиться в сервисный центр коммунального сервиса. Такой сайт в Киеве доступен по этой ссылке.

В других городах Украины - нужно обратиться в центральный офис компании, которая предоставляет коммунальные услуги. Проверьте заранее на сайте этой компании приемные часы, адрес и возможность записаться на прием заранее.

Записаться заранее в Киеве можно вот тут.

Какие документы нужны

1. Паспорт, идентификационный код и выписка из государственного реестра актов гражданского состояния граждан

2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (если РНОКПП содержится в соответствующем документе, владелец ID-карты его не предоставляет).

3. Документы, подтверждающие право собственности на дом/квартиру и выписку из реестра имущественных прав о регистрации права собственности.

4. Доверенность и паспорт (если договор подписывает представитель собственника).

После оформления всего пакета документов потребитель приезжает в центр обслуживания клиентов для подписания договора.

На какой срок и сумму дадут рассрочку

Реструктуризацию задолженности за коммунальные услуги дают в среднем на срок до 12 месяцев. Сумма ежемесячных выплат зависит от суммы долга и уровня дохода граждан.

В большинстве компаний идут навстречу должникам и предлагают условия, которые позволят уменьшить задолженность или избавиться от нее полностью в довольно короткий срок.

Кстати, ранее мы писали о том, кому в Украине могут списать долги за коммунальные услуги.

А еще рассказывали о том, как можно снизить суммы в платежках за коммунальные услуги.

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