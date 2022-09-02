Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів
Виноград найчастіше вражається двома видами хвороб: сірою гниллю та мільдью. Але впоратися з ними цілком реально.
Лайфхаками поділилися на каналі "Дача. Сад та город".
Коли на кущах є урожай
Якщо на кущах зріє урожай, то досвідчені виноградарі рекомендують застосувати для захисту рослин розчин харчової соди. Таке обприскування не тільки захистить від розвитку грибкових хвороб, а й підвищить цукристість ягід.
На 10 л води розчиняють 5 столових ложок харчової соди, 20 мл рідкого мила, 20 крапель йоду.
Фото: Сіра гниль (wikipedia.org)
Якщо нема урожаю
Тут треба витратитися на спецзасоби. Для обробки використовують бордоську суміш, купроксат, хлорокись міді.
Боротьба з сірою гниллю в принципі не відрізняється від методів боротьби з мільдью. Тож варто продовжувати регулярну обробку кущів фунгіцидами, особливо якщо на них немає врожаю.
Фото: Мільдью (wikipedia.org)
При сильному ураженні рослин винограду, восени, після опадання листя, кущам роблять кардинальну обрізку.
Все опале листя і зрізану лозу спалюють. Після обрізки треба провести винищуюче обприскування виноградника, тобто кущі і землю навколо них потрібно обробити контактними препаратами міді, добиваючись старанної обмивки пагонів розчином.
Раніше ми писали, який виноград найкорисніший і кому не можна його їсти.