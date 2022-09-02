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Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів

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П'ятниця 02 вересня 2022 16:11
Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів Фото: Хвороби винограду і як з ними боротися (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Виноград найчастіше вражається двома видами хвороб: сірою гниллю та мільдью. Але впоратися з ними цілком реально.

Лайфхаками поділилися на каналі "Дача. Сад та город".

Коли на кущах є урожай

Якщо на кущах зріє урожай, то досвідчені виноградарі рекомендують застосувати для захисту рослин розчин харчової соди. Таке обприскування не тільки захистить від розвитку грибкових хвороб, а й підвищить цукристість ягід.

На 10 л води розчиняють 5 столових ложок харчової соди, 20 мл рідкого мила, 20 крапель йоду.

Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів

Фото: Сіра гниль (wikipedia.org)

Якщо нема урожаю

Тут треба витратитися на спецзасоби. Для обробки використовують бордоську суміш, купроксат, хлорокись міді.

Боротьба з сірою гниллю в принципі не відрізняється від методів боротьби з мільдью. Тож варто продовжувати регулярну обробку кущів фунгіцидами, особливо якщо на них немає врожаю.

Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів

Фото: Мільдью (wikipedia.org)

При сильному ураженні рослин винограду, восени, після опадання листя, кущам роблять кардинальну обрізку.

Все опале листя і зрізану лозу спалюють. Після обрізки треба провести винищуюче обприскування виноградника, тобто кущі і землю навколо них потрібно обробити контактними препаратами міді, добиваючись старанної обмивки пагонів розчином.

Раніше ми писали, який виноград найкорисніший і кому не можна його їсти.

Також агрономи розповіли про головну небезпеку винограду.

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