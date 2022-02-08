Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном

"Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткоплексу "Дніпровець", ніби це його заслуга. В реальності до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкту весною 2021). За півроку після його звільнення - 99%", - пише Казанський.

Раніше Бондаренко також доповнив свій звіт за 2021 рік фотографіями зупинок громадського транспорту, що з'явилися в області завдяки програмі "Безпечна зупинка".

Казанський назвав таку поведінку Бондаренка "майстер-класом, як виглядати у Facebook ефективним менеджером".

У відповідь на це коментатори нагадали про провальну реконструкцію центру Павлограда, перерізання "стрічок" у школах, де не завершено ремонт, та інші провали Бондаренка на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Не втримався від коментарів і мер Дніпра Борис Філатов. Він охарактеризував Бондаренка як "брехло і нікчему".