Бомбоубежище собственными руками: как построить надежное укрытие в частном доме

Много небольших населенных пунктов не имеют достаточного количества надежных бомбоубежищ. Поэтому сейчас некоторые украинцы строят свои персональные укрытия возле частных домов. Конечно, на это нужно время и капиталовложения, но своя жизнь и жизнь семьи - важнее.

О том, как построить собственное бомбоубежище, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Планета 2000 года .

Прочность

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы ваше бомбоубежище было крепким. Оно должно выдерживать давление и ударные волны взрывов. Поэтому при строительстве нужно использовать высокопрочные материалы - бетон и сталь, а также усиленные конструкции.

Изоляция и герметичность

Бомбоубежище должно быть герметичным, чтобы внутрь не могли попасть газ, дым или другие химические вещества. Для достижения герметичности при строительстве используются специальные уплотнители и системы вентиляции. Также нужно учесть, что конструкция должна быть устойчива к грунтовым водам и влажности в грунте.

Защита от радиации

Россия Украине не раз угрожала применением ядерного оружия. Хотя вероятность этого низкая, но не стоит ее исключать полностью. Поэтому нужно позаботиться, чтобы ваше бомбоубежище имело надежную защиту от радиации. Для этого следует в бункере использовать материалы, снижающие проникновение радиации.

Системы жизнеобеспечения

В бомбоубежище обязательно должны быть системы вентиляции, освещения, системы фильтрации воздуха. Также следует сделать запасы пищи и воды на некоторое время. А еще - оборудовать бункер системой водоснабжения и канализацию.

Коммуникации

Необходимо позаботиться о средствах связи, чтобы вы могли получать информацию и передавать ее, когда вы будете находиться в бункере. Для удобного пребывания бомбоубежище стоит провести туда интернет, установить радио на батарейках.

Должно быть не менее двух входов

Обязательным требованием для бомбоубежища является наличие не менее 2 входов-выходов. Если один из них завалит обломками, то люди могут эвакуироваться через другой.

Планирование и проектирование

Следует тщательно подойти к выбору подходящего места для строительства бункера. При этом следует учесть тип угрозы, время пребывания, необходимые системы жизнеобеспечения и сколько людей там должно помещаться.

Подготовительные работы

Для строительства необходимо провести земельные работы и подготовку фундамента. Также при необходимости - провести геологические и геотехнические исследования.

Выбор конструкции

На этом этапе нужно определиться, какой именно будет конструкция бомбоубежища. Она может быть из бетона, стали и специализированных модульных систем.

Установка инженерных систем

После монтажа конструкции бомбоубежища нужно установить системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. На этом этапе также целесообразно установить системы связи, видеонаблюдения, электронного замка и защиты от радиации.

Сделайте запасы

В бункере должен находиться стратегический запас пищи, воды, медицинских препаратов и оборудования (тонометр, глюкометр, градусник и т.п.). Также устройте спальные места, освещение, игровую зону для детей, чтобы в бомбоубежище было комфортно находиться в течение длительного времени.

Тестирование бункера

После установки всех систем следует убедиться, что они корректно работают, поэтому протестируйте их, чтобы в критический момент вам не прибавилось лишних проблем.