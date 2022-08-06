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"Бовтанки" і чистки: лікар назвала "дикі" способи лікування акне

Фото: як неправильно лікувати акне (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Близько 80% підлітків страждають акне у віці від 16 до 18 років. Багато дітей намагаються приховати цю проблему, бо отримують неадекватну допомогу і соромляться свого обличчя з висипаннями.

Про це розповіла педіатр і дитячий дерматолог Ірина Юникова.

"Дикі" способи лікування акне

Нескінченні чистки у косметолога. Косметолог не займається лікуванням акне. Крім того, грамотний косметолог відправить до лікаря, знаючи, що при наявності акне чистки в більшості випадків протипоказані.

Гепатопротектори, "корисні" бактерії, дієти та інші спроби впливати на шлунково-кишковий тракт, що не мають відношення до акне.

Протигельмінтні препарати. Навіть якщо є скарги та наявність гельмінтів, це не стосується акне. Пацієнт повинен отримувати відповідне лікування кожної з проблем у профільних фахівців.

Препарати для лікування демодекозу. Демодекс - це мікроскопічний кліщик, який є нашим постійним супутником. Не треба його "вбивати" і шукати спеціально, тому що знайдете, навіть якщо у вас немає акне.

Бовтанки та інші "магічні" засоби з рецептурних відділів аптек. По-перше, навіть у мегаполісі знайти аптеку, де ще виробляють ліки, – це ще той квест. По-друге, вони містять спирт, який не слід наносити на і так запалену шкіру. Це тільки посилить її стан. Після цього прийом у дерматолога вам точно забезпечений.

Рада почекати, поки не почнеться статеве життя - зовсім не працює. Якщо у вас є проблема - необхідно звернутися до дерматолога, бажано доказового.

Нагадаємо, що дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку шкіри.

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