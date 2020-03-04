Велике поповнення: під Кіровоградом жінка народила четверню

В Кіровоградській області 24-річна жінка народила четверню. В українки з'явилися на світ одразу чотири дівчинки. Зараз малятка і мама почувають себе добре.Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що щасливим батьком чотирьох дочок став рятувальник. Всі малятка - близнюки, народжені шляхом кесаревого розтину.

"Дівчинки - ідентичні близнюки, народжені за допомогою кесаревого розтину. Вага кожної з чотирьох сестричок близько двох кілограмів, зріст 42-43 сантиметри", - повідомили у сюжеті.

Медики повідомляють, що діти і мама почувають себе добре, нині їх спостерігають лікарі. Дівчатка народилися у жінки на 32-му тижні вагітності. Природно, перед пологами українка хвилювалася, але все виявилося добре.

"Зараз малюки в палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків. Їхня 24-річна мама поруч, відновлює сили в сусідній палаті. За станом здоров'я всі медики задоволені", - уточнила ведуча.

В Кіровоградській області у жінки народилася четверик (ТСН)

Нагадаємо, що в 2026 році в Одесі жінка народила відразу п'ятьох дітей. На жаль, через два роки батько пішов від дружини з дітьми.