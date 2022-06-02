Більшість українців знає про допомогу Ахметова населенню і армії, - соцопитування

Про допомогу, яку надає Фонд Ахметова, знає 65% українців, свідчать дані дослідження. Про діяльність фонду "Повернись живим" - 55%, про роботу Червоного Хреста - 54%.

Згідно з опитуванням, 70% з тих, хто вважає пріоритетною допомогу цивільному населенню, відзначили діяльність Фонду Ахметова. А серед тих опитаних, які пріоритетною допомогою вважають підтримку армії, 62% вказали фонд"Повернись живим".

Крім того, про фонд Ахметова найчастіше знають, що він допомагає з продуктами харчування, а про Червоний Хрест - що вони допомагають при евакуації.

З початку повномасштабної війни Фонд Ахметова вже передав жителям України понад 600 тисяч одиниць медикаментів, 60 тисяч гемоконтейнерів і 185 тисяч продуктових наборів.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ахметова охопила 2,5 мільйона осіб. Понад 1 мільйона з них були охоплені допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам людей.

Вибірка дослідження становить 1528 респондентів. Максимально допустима похибка-2,5%. Опитування проводилося 2-8 травня.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни бізнесмен Рінат Ахметов, згідно з повідомленням прес-служби SCM, передав для потреб Збройних сил України, територіальної оборони і на надання допомоги населенню, постраждалому від війни, понад 2,4 млрд грн.