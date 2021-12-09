Більшість закуплених під час "Чорної п'ятниці" iPhone в українських магазинах - контрабанда, - розслідування

Автори розслідування купили п'ять iPhone13 у "чорну" п'ятницю в п'яти різних торгових місцях.

Контрольна закупівля, яку журналісти організували у Києві, показала, що в усіх 5 магазинах, крім одного ("Цитрус"), що потрапили під моніторинг, продається техніка, завезена в країну контрабандним шляхом. Ініціатива була пов'язана із фактом появи в Україні офіційного представництва Apple.

Журналісти зробили висновок, що сірий імпорт популярного гаджета в більшості випадків не зупинив той факт, що компанія вже як півроку відкрила своє офіційне представництво в Києві.

"Результат сумний. П'ять із п'яти продажів були зроблені без видачі фіскального чека. Два магазини - "Цитрус" та Еstore - видали товарні чеки від ФОП. Три решти - "Стілус", yabloki.ua та мcstore, взагалі нічого не видали, тільки бланки із назвою магазину", - розповіли організатори експерименту.

Крім того, попри те, що вже півроку як компанія Apple офіційно представлена ​​в Україні, тільки один пристрій був із позначкою сертифікації та наклейкою офіційного імпортера. Інші 4 з 5 гаджетів - чиста контрабанда. Тільки на сплаті ПДВ із цих п'яти продажів бюджет втратив 30 тис. грн, констатують автори.

Варто зазначити, що раніше в Офісі президента у присутності глави держави підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України та Apple Inc. й ТОВ Apple Ukraine.

"Компанія надасть підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проектів, пов'язаних із переходом України в режим paperless, та у покращенні досвіду взаємодії громадян з органами державної влади", - йдеться на сайті ОП.

Нагадаємо, з 2017 року законом передбачено обов'язкову фіскалізацію розрахункових операцій для торгівлі складною технікою на гарантії.

Восени 2019 року законодавці ухвалили два нові закони, що розширюють сферу застосування РРО та ПРРО (каса в смартфоні) з метою детінізації торгівлі - №128-IX "Про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та закон від 20.09.2019 р. №129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Згідно з ними, вже з 1 січня 2022 року відбудеться розширення фіскалізації на 2-4 групу підприємців, працюючих на спрощеній системі оподаткування.