Великі пенсії і нова комуналка: що зміниться з травня в умовах карантину

Карантин в Україні введений 12 березня по 11 травня. З початку нового місяця наших співгромадян чекає багато змін у всіх сферах життя. По-перше, в цьому місяці планують ослаблення карантину, якщо ситуація з COVID-19 стабілізується, по-друге, відбудеться індексація пенсій, також відбудеться перерахунок комунальних послуг. Про всі "ноу-хау" читайте в матеріалі Styler.

Ослаблення карантину

На днях Кабінет міністрів продовжив карантин, введений через коронавірус 12 березня до 11 травня. Саме в травні вирішуватиметься питання, чи буде ослаблення карантинних заходів, або їх взагалі скасують. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду заявив, що якщо поширення COVID-19 в Україні буде знижуватися, з 12 травня в країні почнуть послаблювати карантинні заходи.

В першу чергу дозволять працювати магазинам непродовольчої групи, відкриють перукарні та салони, але з дотриманням санітарних норм, також працюватимуть кафе з сервісом на винос. Все це буде зроблено в тому випадку, якщо кількість заражених за добу не буде збільшуватися.

Відзначимо, що в Житомирській області з 1 травня дозволили відкритися перукарнями та кафе, які будуть виносити їжу клієнтам.

Індексація пенсій

Пенсії в Україні будуть перераховані після автоматичної індексації, яку Пенсійний фонд проведе вже у травні.

Згідно з постановою, у 2020 році перерахунок пенсій проводиться з 1 травня відповідно до закону" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та постанови Кабміну від № 124 від 20 лютого 2019 року.

Перерахунок "проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11".

Крім того, з 1 травня 2020 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, не досягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Так, у нормативній документації ПФУ сказано, що фактичну надбавку не отримають такі категорії пенсіонерів: ті, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами" і пенсіонери, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахункового.

Таким чином, ті пенсіонери, які мають інші надбавки до пенсії (крім тих, що покладені щодо страхового стажу), не побачать надбавки на своєму рахунку. Це станеться, якщо надбавка після індексації буде меншою, ніж сума фактичної пенсії. Згідно з попередніми розрахунками, виплати в травні в середньому підвищено на 11%, це близько 260 гривень. Надбавку зможуть отримати 10,2 мільйона українських пенсіонерів із загального числа 11,4 мільйона одержувачів виплат.

Комунальні послуги

Починаючи з наступного місяця українці будуть оплачувати комунальні послуги за новою схемою. 1 травня вводиться в дію Закон "Про житлово-комунальні послуги", яким передбачено ряд нововведень.

У травні в платіжках буде рахунок за 8 послуг, а у червні 12. Наприклад, платіж за холодну воду розділять на чотири – власне, холодна вода, абонентська плата (тобто платіжка за те, що вам надрукували і надіслали платіжку), за повірку лічильника і окремо за його обслуговування. Те саме стосується гарячої води та опалення. Чи це буде в одній платіжці окремими рядками чи взагалі різними квитанціями, остаточно ще не вирішено.

Зокрема, передбачено закріплення за багатоквартирними будинками керуючих, які стануть посередниками між мешканцями і постачальниками комунальних послуг, а мешканці самі будуть обирати на загальних зборах. Керуючі будуть проходити первинну і повторну професійну атестацію, а інформація про них - вноситься до реєстру.

До речі, є і неприємні новини. За борги по "комуналці" почнуть нараховувати пеню і будуть відключати послуги, це не стосується електрики і газу.

Але якщо послуги будуть надаватися неналежним чином - за них можна буде не платити або платити менше. Споживач має право викликати керуючого для перевірки якості надаваних послуг. Якщо за результатами дослідження відібраних проб підтвердиться факт постачання неякісних послуг, витрати споживача підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.

Як ми раніше писали, як змінилися ціни і тарифи з моменту обрання Зеленського президентом (інфографіка).