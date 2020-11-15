Велика помилка: медик чітко пояснила, які процедури не потрібні при коронавірусі легкої форми

Медик дала пояснення щодо антибіотиків і КТ (колаж: РБК-Україна)

Лікар дали поради щодо лікування коронавірусу

Для діагностики коронавірусу одним з популярних медичних досліджень стала комп'ютерна томографія (КТ) легень. Але лікар-пульмонолог Світлана Гук розкритикувала цей спосіб діагностики. На її думку, КТ - це марна процедура для хворих на коронавірус, яка не впливає на вибір способу лікування пацієнта. Також у жодному разі при легкому перебігу хвороби не слід вживати антибіотики.

В інтерв’ю "Укрінформу" Світлани Гук сказала, що під час КТ люди отримують велику дозу опромінення. А тому вона радить не робити заздалегідь комп'ютерну томографію.

"Якщо пацієнт позитивний за ПЛР, ми знаємо діагноз або немає сумнівів, чим людина хворіє, бо є втрата смаку, нюху тощо, то КТ не має жодного значення. Його взагалі не треба призначати – він не несе інформації щодо тактики лікування пацієнта з ковід", - зауважила Гук.

Медик також пояснює, що для хворого пацієнта КТ вже не має жодного значення. Процедура потрібна лише, коли від неї залежить визначення діагнозу.

"Коли потрібно робити КТ (від нього залежить постановка діагнозу) - отже потрібно, і якщо воно зайве, а ви робите і через два тижні повторюєте, а ще через два тижні - знову, то це безглуздо і шкідливо", - наголосила лікар.

Крім того, пульмонолог висловила обурення тим, що антибіотики нині у вільному продажі і завдяки цьому хворі з легкими симптомами вживають їх, а коли дійсно потрібно придбати, в аптеках препаратів немає.

"Антибіотики не повинні бути у вільному продажі, як і інші сильнодійні препарати. Але якщо лікар клінічно відчуває, що вже пора давати антибіотик або гормон, то мав би виписати препарат і спостерігати за пацієнтом або відправити до лікарні. А у нас все у вільному доступі, і спробуй сьогодні щось купи - низку препаратів не дістати, все розкупили на запас, щоб приймати, ледь температура перевалить за 37", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше сімейний лікар розповів, у яких випадках потрібно робити комп'ютерну томографію легень.

Також раніше ми писали, що український епідеміолог заявила про те, що світу загрожує вже третій вірус, вакцин від якого досі ще не створили.