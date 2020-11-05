Робити КТ немає сенсу: сімейний лікар розвінчав один з міфів про COVID-19

Епідемія коронавірусу у всьому світі продовжується, Україна - не виняток. У всіх містах зараз спостерігається паніка і тривога, люди стоять у чергах, щоб зробити комп'ютерну томографію легень(КТ) . Всі бояться, що COVID-19 дасть ускладнення. Сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Оболонського району Києва Фелікс Ілясевич розповів, коли цю процедуру дійсно треба робити.

"Не тільки лікарі призначають: багато пацієнтів роблять КТ самі, як тільки з'явився кашель. Але стан легенів, який показує КТ, часто не відповідає тяжкості хвороби. Наприклад, у моєї літньої пацієнтки не було навіть натяку на коронавірусну інфекцію (а КТ вона робила з іншої причини), але це дослідження виявило зміни, характерні для двосторонньої пневмонії", - розповів медик в ефірі "Фактів".

Також доктор відповів на інше питання з ефіру на тему, чи треба робити КТ після 14 днів хвороби, щоб упевнитися і не переживати. На його думку, якщо симптоми зменшуються і стан стабілізується - у цій процедурі немає необхідності.

"Якщо симптоми зменшуються — не підвищується температура, зменшується кашель, сатурація в нормі, то робити КТ немає сенсу. Променеве навантаження при цьому дослідженні в кілька разів більше, ніж при звичайному рентгені", - розповів Фелікс Ілясевич.

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